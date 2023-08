Koffieleuten opgelet: zoveel kopjes koffie op een dag is niet verstandig

Marjanne Prins, diëtist en voedingsdeskundige: Net als andere dranken voorziet koffie je lichaam van vocht. De cafeïne zorgt er wel voor dat vocht je lichaam sneller verlaat doordat deze de nieren stimuleert. Je moet misschien sneller, maar niet méér naar het toilet van koffie. Je verliest uiteindelijk dan ook niet meer vocht. Van koffie drinken droog je niet uit.

Hoofdpijn

Wel kan een teveel aan cafeïne nadelige gevolgen hebben. Als je er te veel van binnenkrijgt, kun je last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, rusteloosheid, slaapproblemen en angstgevoelens.

Wat te veel is, verschilt sterk per persoon. Niet iedereen is namelijk even gevoelig voor de werking van cafeïne. In het algemeen is het voor een volwassene veilig om tot 400 mg cafeïne per dag te nemen. Dat komt neer op, naast 3 kopjes groene of zwarte thee, ongeveer 5 kopjes koffie per dag (1 kopje is 125 milliliter). Als je gevoelig voor cafeïne bent, kun je beter iets minder nemen of cafeïnevrije koffie kiezen. Voor kinderen, jongeren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gelden andere adviezen.

Plakken

In koffie zit het stofje cafestol dat het LDL-cholesterol verhoogt. Een teveel aan LDL-cholesterol in je bloed blijft aan de binnenkant van je bloedvaten plakken. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte. De manier waarop je koffie zet, heeft invloed op de hoeveelheid cafestol. Hoe beter de koffie is gefilterd, des te minder cafestol en hoe gezonder deze is.

De minste cafestol zit in koffie gezet met een papieren filter, koffiepads of percolator en in oploskoffie. In espresso en koffie gemaakt met cups of een mokkapot zit gemiddeld meer cafestol.

Koffie gezet met een cafetière bevat veel cafestol; je kunt er beter niet meer dan één kopje per dag van nemen. De hoogste hoeveelheid cafestol bevindt zich in kookkoffie (ook wel Turkse of Griekse koffie). Deze kun je beter helemaal niet drinken.

