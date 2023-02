Dagrecept: Rundvlees gemarineerd in glühwein en tijm

Je moet wel even de tijd nemen voor dit lekkere gerecht van Mikkel Karstad uit zijn boek Nordic Family Kitchen (Terra). Doe het vlees met de glühwein en tijm in een stevige afgesloten plastic zak, werk de wijn en tijm goed in het vlees en leg een nacht in de koelkast. Verwarm de oven voor tot 170 graden. Braad het vlees in 1 el olie in een koekenpan op middelhoog vuur rondom aan.

Halveer de uien en leg in een braadslee. Leg het vlees met de vetlaag naar boven erop en giet de marinade erover. Leg wat bakpapier erop en dek de braadslee af met 2 lagen aluminiumfolie. Stoof 3 tot 3½ uur, giet er na 2 uur 300 ml water bij als het te droog wordt. Kook de bloemkool in zijn geheel 5 minuten zachtjes in een grote pan gezouten water. Laat iets afkoelen en snijd hem verticaal in 2-3 cm dikke plakken, kruid met zout en peper.

Schep het vlees op een bord en laat dit afgedekt met aluminiumfolie rusten. Giet voor de jus het braadvocht uit de slee in een kan. Verwijder het vet door er kort wat ijsblokjes bij te doen en die met het gestolde vet eruit te scheppen, kook de jus zachtjes in tot de gewenste dikte. Bak de bloemkool met de boter en 1 el olie goudbruin. Serveer het vlees in grove stukken op de bloemkool met de jus.

Nodig voor 4 personen:

- 250 ml glühwein

- 25 g tijm (de blaadjes)

- 1,5 kg runderborststuk

- 2 el koolzaadolie

- 3 grote uien (gepeld)

- bloemkool van 600 g

- 1 el gezouten boter