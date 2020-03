Oproep: wat waren vroeger uw favoriete bordspellen?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo - HH

Veroordeeld tot huis als we zijn, komen in veel gezinnen de spelletjes weer op tafel. Vooral exemplaren gebaseerd op televisieprogramma’s zijn populair, zoals ‘Slimste Mens ter Wereld’ en ‘Temptation Island’. Maar is een spel als Halma nog gewild? Of simpelweg Mens Erger je Niet?