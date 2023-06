Lezersreis: Beleef het eilandleven op Jersey en Guernsey

Jersey en Guernsey, de twee grootste en bekendste Kanaaleilanden, liggen op slechts een kleine 2 uur vliegen van Rotterdam of Groningen. Eilanden die groot genoeg zijn om uzelf in te verliezen, maar toch klein genoeg om u thuis te voelen. Het zijn paradijsjes om te genieten van geheime klifstranden, weelderige bloemenpracht, Engelse gastvrijheid én de Franse keuken!

Karakter

Van zondag tot woensdag verblijft u op Jersey, u ontvangt een 3-daagse buspas. Vanuit het hotel, met bushalte voor de deur, kunt u gemakkelijk alle kanten van het eiland op. Op woensdag reist u per ferry of vliegtuig naar Guernsey, waar u 4 nachten verblijft. Daar kunt u 2 dagen per huurfiets het eiland op eigen gelegenheid verkennen. Op zondagochtend vliegt u weer terug. U zult zich verbazen over hoe de eilanden onderling qua uiterlijk en karakter zo van elkaar verschillen.

Hotel

Op Jersey verblijft u in Hotel Ommaroo aan de rand van St. Helier direct aan het strand en in Guernsey in het landelijke Hotel Le Friquet. U mag voor deze aanbieding ook kiezen voor andere hotels. In Jersey Hotel Best Western Royal, een comfortabel stadhotel in St. Helier, of in Guernsey

Hotel Le Pommier, een modern boutique hotel in een voormalige boerenhoeve aan de westkant van het eiland.

U kunt ook kiezen voor 4 nachten Jersey en 3 nachten Guernsey voor dezelfde reissom.

De reis vanuit Rotterdam kan ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt.

Reisdata en prijs

• Individuele reis

• Vertrek elke zondag

• van 11-6 t/m 3-9-2023

• Reissom € 1299 p.p.

Inbegrepen

Retourvlucht vanuit Rotterdam of Groningen

20 kg ruimbagage en 10 kg handbagage

7 nachten o.b.v. logies/ontbijt

3-daagse buspas Jersey

Overtocht of vlucht Jersey-Guernsey

2 dagen fietshuur Guernsey

Transfers hotel-(lucht)haven-hotel (dag 4)

Luchthaventransfers

Engelssprekende lokale vertegenwoordiging

Per boeking een Sunair/Dominicus reisgids Kanaaleilanden.

Niet inbegrepen

Vluchttoeslag vanuit Groningen € 40 p.p.

evt. vluchttoeslagen (van € 15 tot max € 25 p.p. enkele reis)

bijdrage SGR en Calamiteitenfonds

Meer informatie sunair.nl/telegraaf

Reserveren:

0172-782040 of kanaaleilanden@sunair.nl