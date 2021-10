Dagrecept: Runderstoofpotje met worteltjes

De volgende dag bovendien nog lekkerder en je kunt het ook nog eens invriezen. Neem een braadpan, verhit de boter en olie en schroei het vlees in etappes rondom dicht. Leg het vlees apart. Gebruik dat heerlijke vet in de pan om de uien glazig te fruiten, het mag best wel een kleurtje hebben.

Voeg het vlees weer toe, evenals de tomatenpuree, laurierblad, kruidnagel en stukjes wortel. Giet de bouillon er ook bij, breng op smaak met zwarte peper. Nog even geen zout omdat er al bouillon ingaat. Breng aan de kook, draai het vuur omlaag en laat zachtjes pruttelen, minstens anderhalf uur.

Kijk dan even of het stoofpotje wat vocht nodig heeft. Breng als het vlees gaar is eventueel verder op smaak met zout en peper. Garneer met gehakte peterselie. Lekker met wat kruimige aardappeltjes en rode kool.

Nodig voor 3-4 personen:

- 1 kg riblappen (in blokjes)

- 1 flinke ui (grof gesneden)

- 200 ml bouillon

- 1 laurierblad

- 2 kruidnagels

- 50 g boter

- 2 el zonnebloemolie

- peper/zout

- 2 tl tomatenpuree

- 1 winterwortel

(in grove stukken)