Column Freek Vonk: ’Nubische steenbokken gebruiken een ravijn als crèche’

Als ik zo om me heen kijk, lijkt het hier ook uitgestorven, maar dat is uiteraard schijn. Er zijn niet veel dieren die zich overdag in de woestijn laten zien. De meeste schuilen in de schaduw of onder de grond. Ik ben echter op zoek naar Nubische steenbokken. Hun lichte vacht reflecteert veel zonlicht, waardoor ze niet snel oververhit raken. Na een tijdje door het zandkleurige rotslandschap hebben geploeterd, zie ik ze hoog op een van de kliffen staan. Een hele familie! Prachtig om te zien. Vooral de oudere bokken hebben enorme hoorns, die zwaar geribbeld en naar achteren gebogen zijn. Ieder jaar groeien de hoorns een stukje aan. We willen de hoefdieren graag filmen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nubische steenbokken trotseren verticale, gladde oppervlakken alsof het de begane grond is. Ze springen zo recht omhoog tegen een steile rotswand. Steenbokken gebruiken hun verticale thuis als onmisbare vluchtroute voor roofdieren. Gestreepte hyena’s, wolven, luipaarden, lammergieren en steenarenden zijn hun voornaamste vijanden. Volwassen mannetjes zijn drie keer zo groot als vrouwtjes en zelden het doelwit, maar kalfjes zijn geregeld de klos. De groep is alert, heeft ons allang in de gaten. Geen wonder, zie ik. Er dartelen veel kalfjes rond. Toch willen we dichterbij komen, dus beginnen we aan de klim.

Het lukt om met alle apparatuur naar boven te klimmen, maar tegen de tijd dat we de plek bereiken waar we ze zagen, staan zij alweer beneden. Er zit niets anders op dan terug te lopen. Gelukkig geven ze ons even later het voordeel van de twijfel en kunnen we ze prachtig filmen. Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om geboren te worden in dit levensgevaarlijke klimrek. Moeders kunnen hun kalveren niet dragen bij moeilijke stukken in de route. Dus gebeurt er iets dat uniek is voor Nubische steenbokken. Geen enkel ander hoefdier in een vergelijkbare omgeving vertoont hetzelfde groepsgedrag. Moeders laten hun kalfjes achter in ’crèches’ in ravijnen. Dit zijn simpelweg plekken waar de kalfjes niet meer zelf uit konden komen. Niet totdat ze wat groter zijn. Het enige wat de moeders kunnen doen is de jonkies zo vaak mogelijk bezoeken om ze te zogen. Snel opgroeien is de enige remedie om verder te komen. Over harde opvoeding gesproken!

Bioloog prof. dr. Freek Vonk schrijft elke twee weken een column in VRIJ.