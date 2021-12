Amsterdam blijkt dus een van de donkerste steden ter wereld te zijn (en wel hierom)

Feel Good Contacts, een grote contactlensspecialist in de Verenigde Staten, deed onderzoek naar de helderste steden op de wereld. Voor de analyse werden 50 steden op deze planeet onder de loep genomen, waarbij werd gekeken naar het gemiddeld aantal uren daglicht, de niveaus van luchtvervuiling en zogeheten kunstmatige helderheidsniveaus.

Wat blijkt? Amsterdam is zo helder nog niet... Onze hoofdstad is geëindigd op plek 44 van de 50. En is daarmee dus een van de tien donkerste steden wereldwijd. De zevende, om precies te zijn.

De donkerste stad ter wereld is Bogotá in Colombia. Hier zijn de gemiddelde dagelijkse zonuren maar 3,64. De helderste stad ter wereld is Riyad in Saudi-Arabië, met maar liefst 8,84 dagelijkse zonuren gemiddeld.

Andere steden in de top 10 van donkerste plaatsen zijn Reykjavík (Ijsland), Luxembourg, Ljubljana (Slovenië), Wellington (Nieuw-Zeeland), Vilnius (Lithouwen), Praag (Tsjechië), Wenen (Oostenrijk) en Taipei (Taiwan).

Saudi-Arabië is eigenlijk een enorme woestijn en ontvangt dus immens veel zon, en Riyad, dat in die woestijn ligt, daarmee ook.