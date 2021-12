Premium Het beste van De Telegraaf

Luisteren kun je leren: zo word je de ideale gesprekspartner

Door Katina Stavrianos Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Het kerstdiner is het moment bij uitstek voor gezellige en goede gesprekken met vrienden en familie. Maar hoewel we vaak denken dat we goed kunnen luisteren, zijn we in de praktijk vaak onbewust vooral bezig een moment te zoeken om het gesprek over te nemen zodat we ons eigen verhaal kunnen doen. Dat heet ook wel autobiografisch luisteren. Herkenbaar? Er is wat aan te doen!