Dit jaar gaan we pickle- en teqballen (en nog veel meer)!

Als er iets is dat de afgelopen coronatijd ons heeft geleerd, dan is het wel dat bewegen goed voor ons is. Massaal trokken we erop uit om te wandelen en fietsen en we baalden dat de sportscholen weer dicht moesten.

Sporten passen zich aan aan de huidige tijd aan, merkt (sport)trendwatcher Remco Tervoort van sportmarketingplatform SPORTNEXT. Met nieuwe varianten waarbij de speelvelden doorgaans kleiner zijn, de speeltijd korter, met minder dode spelmomenten en de regels dermate dat er snelheid erin blijft.

’King of the Court’ bij volleybal, dat al meer naar beachvolleybal verschoof, is daar een voorbeeld van. De door het Nederlandse Sportworx bedachte versie is inmiddels een wereldhit, met toernooien in onder meer Utrecht, Los Angeles en Antwerpen en op Hawaï.

Vertakking

Basketbal onderging met 3x3 eenzelfde soort ontwikkeling. Badminton kreeg met AirBadminton een dergelijke vertakking, net als honkbal met Baseball5. Sneller, maar bovenal overal te spelen, op aangelegde velden door de steden heen.

"Vrijheid en naar buiten willen we"

„Alles om de sporten toegankelijker te maken, jeugd te trekken en minder afhankelijk van een vaste locatie zoals de sportclub te zijn”, legt Remco Tervoort uit. Een vaste locatie heeft immers als risico bij een nieuwe lockdown de deuren te moeten sluiten en sportclubs zorgen voor een bepaalde verplichte vastigheid. Naar buiten willen we, het liefst met de vrijheid wanneer we maar willen en kunnen en niet volgens vaste trainingsschema’s.

Een volgende trend is er een die al eerder in gang is gezet, maar die ook dit jaar verder zal doorwerken: die van technologie en data. Zoals de Super League Triathlon, een nieuw format waarbij atleten afgelopen augustus in een olympisch bad zwommen, maar fietsten en hardliepen op hometrainers en loopbanden langs de kant. Daarbij werd alles online gestreamd en de resultaten werden via virtual reality gedeeld.

"Sportaanbieders moeten innoveren"

„Technologie is bij bijna alle trends de aanjager of oorzaak”, legt Tervoort uit. „Aan de ene kant maakt technologie het veel makkelijker om te sporten, denk aan alle apps die je kunt gebruiken zoals Strava of Runkeeper. Anderzijds kunnen we juist door alle technologische ontwikkelingen steeds meer tijd besteden aan sociale media, streamingplatforms en apps. Mede daardoor is de tijd die met name jongeren aan sporten en bewegen besteden gedaald. Sportaanbieders moeten wel innoveren om hun voortbestaan te verzekeren.”

Digitalisering

Met zogeheten wearables kunnen we steeds meer gezondheidsdata en prestaties bijhouden, tot aan je temperatuur en glucoseniveau in je bloed toe. Iets wat extra kan motiveren. Talloze apps helpen bij mediteren en nog meer platforms bieden (gratis) work-outs aan.

Tervoort: „We waren al langer bezig met gezondheid, alleen heeft corona voor een versnelling van de digitalisering gezorgd. Opeens moesten we alles op afstand doen. Thuiswerken, videobellen om familie en vrienden te spreken, online lesgeven, virtuele zorg en ook thuis sporten. Nieuwe technologieën helpen om sport aantrekkelijker, interessanter en spannender te maken. Denk aan hoe augmented reality en virtual reality een extra dimensie aan kijken naar sport kunnen geven. Of hoe sociale media ervoor zorgen dat sportorganisaties opeens continu in contact met fans uit alle windstreken staan.”

Tegelijkertijd zijn we op zoek naar rust en gaan we juist terug naar de eenvoud en offline sporten, omdat we in het dagelijks leven al zoveel uren naar een scherm staren. Die simpelheid vinden we in de natuur: hardlopen, fietsen of bootcampen.

De sporttrend van dit jaar, ingezet in 2021, is eigenlijk ook contrast. Veel meer datagedreven en dus digitaal, maar tegelijkertijd eenvoud. Ongebonden en individueel, maar afgelopen jaar heeft tevens duidelijk gemaakt dat sporten steeds meer een sociale aangelegenheid wordt.

Of we nu gaan King Courten, Teqballen of ouderwets fietsen, het belangrijkste is dát we bezig zijn. „De grootste ontwikkeling is de toegenomen aandacht voor onze gezondheid in de ruimste zin van het woord”, concludeert Tervoort. „Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Een gezonde leefstijl is niet langer alleen voldoende beweging en gezond eten. Bewegen is het medicijn en dat is tijdloos.”

De trends op een rijtje:

Virtueel vs realiteit

Een mix van de ’echte’ en de virtuele wereld, met Pokémon Go als voorbeeld. In een door bedrijven opgezette virtuele wereld worden mensen op een digitale manier aangespoord om in beweging te komen. Nog een stap verder: de metaverse met 3D-ruimtes, avatars en netwerken. Zo heeft Nike een eigen virtuele wereld in een onder jongeren populair gameplatform: Roblox. Hier worden gebruikers die sporten en bewegen in de virtuele wereld beloond.

AR-sporten

Een stap verder is HADO, ’s werelds eerste augmented reality (AR)-sport. Het concept, een combinatie van trefbal met game-invloeden en -decors en gebruik van AR, ontstond in Japan en is in korte tijd internationaal uitgegroeid tot de sport van de toekomst met miljoenen spelers, behalve in Japan ook in Amerika, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Dankzij de AR-bril zien spelers zowel de werkelijke als de geprojecteerde omgeving en strijden ze in teamverband in een arena. Zij proberen hun tegenstanders knock-out te gooien met energieballen, zogeheten hadoken, enkel zichtbaar via de headset. Er komen geen kabels of controllers aan te pas waardoor spelers zich vrij over het veld kunnen bewegen. Via OneFit is het dit jaar ook in Nederland te beoefenen. Zodra de coronamaatrgelen worden versoepeld, kan HADO (rechtstreeks of via OneFit) ook hier worden gespeeld.

Lichaam en geest

Mindful Fitness: een work-out die bestaat uit intensief sporten, yoga, meditatie en iets spiritueels. In Nederland is Round11 in Amsterdam een voorbeeld: een boutique gym met elf rondes met onder meer boksen, HIIT (Hoog Intensieve Interval Training), krachtoefeningen én mindfulness/meditatie.

Padel

Deze racketsport, afgelopen jaar al stijgend in populariteit, is een blijvertje. Het is goedkoop qua materiaal, laagdrempelig, voor jong en oud en afwisselend. Bovendien heb je nauwelijks een sportachtergrond nodig.

Pickleball

In Amerika is dit een populaire variant op padel. Een balsport die elementen van badminton, tennis en tafeltennis op een klein veld en op snelle wijze combineert. In de voetbalwereld kan hetzelfde gelden voor Teqball: een mix van tafeltennis en voetbal.

Klimmen

Mede dankzij indrukwekkende documentaires als Free solo en The dawn wall is het een coole sport. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal uitdagend. Bovendien kun je het met anderen doen en leer je het binnen, maar kun je ook op mooie buitenlocaties klimmen. Uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging blijkt dat er inmiddels 34 klim- en 21 boulderhallen zijn, een verdrievoudiging vergeleken met tien jaar geleden.