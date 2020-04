Vraagtekens bij effect ’hypergezonde’ voeding in poedervorm

De tijd dat we massaal gojibessen en chiazaad insloegen, ligt alweer ver achter ons. Maar na die superfood-hype, kwamen zo’n twee jaar geleden de superpoeders op: energieverhogende, hypergezonde poeders, die je makkelijk door een smoothie of schaaltje yoghurt kunt roeren. Ideaal toch, in een tijd waarin we wel wat extra weerstand kunnen gebruiken?

Het Voedingscentrum is echter sceptisch. „Wij zijn van mening dat er geen superfoods bestaan”, zegt woordvoerder Jasper de Vries. „Niet één voedingsmiddel kan alle essentiële voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft. Supplementen, in welke vorm dan ook, zijn voor de meeste mensen niet nodig. Je kunt natuurlijk denken: ’Baat het niet, dan schaadt het niet’. Maar ook dat gaat niet altijd op. Een teveel aan bepaalde stoffen kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Van gojibessen is bijvoorbeeld bekend dat sommige mensen misselijkheidsklachten krijgen als ze er te veel van eten.”

De gezondheidseffecten die superpoeders claimen, zijn volgens het Voedingscentrum onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. „De vitamines, mineralen en antioxidanten in deze superpoeders komen ook voor in gewone voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld bessen, rode druiven, knoflook, broccoli, kool en groene thee. Ook dit zijn geen superfoods: er is geen bewijs dat het gezondheidsvoordelen heeft om heel veel van één bepaalde soort groente of fruit te eten. Variëren met verschillende soorten groente en fruit is de beste manier om je weerstand te verhogen.”

Er zijn daarentegen ook mensen die beweren dat de mensheid prima kan overleven op voeding in poedervorm. Zo bracht een Amerikaanse software-ontwikkelaar in 2014 het synthetische poeder Soylent op de markt, een voedingsvervanger met onder meer maltodextrine (een koolhydraat uit maïs), rijstproteïnen, haverbloem, koolzaadolie, visolie en diverse vitaminen. In Nederland wordt het verkocht onder de naam Jimmy Joy.

"Kauwen goed voor opname"

Door reguliere voeding in zijn geheel te vervangen door deze poeders, zou men volgens de producent precies de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgen, tijd en geld uitsparen en een veel minder grote belasting leveren op de planeet. En in tegenstelling tot veel andere maaltijdvervangers – veelal dieetshakes – baseert het bedrijf zich op adviezen van Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Maar kán het ook echt? De Vries moet het antwoord schuldig blijven. „Eenvoudigweg omdat de gezondheidseffecten onvoldoende zijn onderzocht. Bij de richtlijnen van de Gezondheidsraad, waar wij de Schijf van Vijf op baseren, is gekeken naar hele producten en niet naar maaltijdvervangers. We weten daarom niet of de positieve gezondheidseffecten van groente of fruit in zijn geheel ook gevonden worden voor sterk bewerkte groente of fruit, zoals poedertjes.”

Hij benadrukt wel dat kauwen een belangrijk onderdeel is van een gezond voedingspatroon. „Dat vergroot het oppervlak waarop enzymen en verteringssappen kunnen inwerken, waardoor de voedingsstoffen beter worden opgenomen. En omdat je van het drinken van een smoothie of shake ook minder snel een vol gevoel ervaart dan na een normale maaltijd, bestaat de kans dat je daarnaast meer (ongezonde) tussendoortjes gaat eten.”

Zes populaire soorten

Dit zijn zes populaire superpoeders, met de werking die ze claimen:

• Maca: De Inca’s geloofden dat de macawortels, afkomstig uit het Andesgebergte in Peru, hun krijgers kracht en energie konden geven. Daarnaast zou het ook de hormoonbalans ondersteunen, libidoverhogend werken en de vruchtbaarheid verbeteren.

• Matcha: Matcha is afkomstig van dezelfde plant als groene thee, maar bevat meer voedingsstoffen. Het zou onder meer helpen om het lichaam te ontgiften, het immuunsysteem te versterken en ontstekingen te remmen. Je kunt er thee van zetten, door de latte roeren of in een cake verwerken.

• Baobab: Dit ’superfruit uit Afrika’ is afkomstig van vruchten van de Baobab-boom. Het zou vier tot zes keer meer vitamine C dan sinaasappels en bananen bevatten en talloze andere voedingsstoffen die onder meer de huid, hormoonbalans, spijsvertering en immuunsysteem versterken.

• Spirulina: Deze spiraalvormige alg is een vitaminebom en rijk aan eiwitten en onverzadigde vetten. Het zou helpen bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker in balans te houden, het lichaam te ontgiften en te beschermen tegen ontstekingen.

• Cacao: Pure cacaopoeder – dus niet de bewerkte chocoladepoeder met suiker en melk – zou hypergezond zijn. Dankzij de vitamines, mineralen en antioxidanten zou het ontstekingsremmend werken. De endorfinen zouden daarnaast zorgen voor een zogenoemde geluksboost.

• Moringa: De ’wonderboom’ heeft zijn naam gekregen omdat elk deel kan worden gebruikt als voeding of geneesmiddel. Het poeder is een vitaminebom, maar bevat naar verluidt ook evenveel calcium als vier glazen melk.