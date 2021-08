’Stenen vlogen om oren’

Mooiste herinnering

„Terwijl we op het strand in Nice lagen, hebben we eigenlijk de basis voor ons bedrijf gelegd. Overdag waren we aan het relaxen en in de avonden hebben we onder het genot van een wijntje mooie gesprekken over onze toekomstdromen gehad.”

Drama

„Een trip naar Antwerpen begon al redelijk heftig de avond voordat we op pad gingen. We hadden afgesproken om één drankje te doen. Uiteindelijk rolden we om acht uur ’s ochtends naar buiten. Een paar uur en een vette hap verder gingen op weg. Om de handtas van Jaimie kwijt te raken, met de sleutels van de Airbnb, onze portemonnees en telefoons. We kwamen wel binnen, maar als klap op de vuurpijl bleek onze auto de volgende ochtend te zijn weggesleept. We hadden ’m schijnbaar op een trambaan geparkeerd. We hebben er keihard om gelachen.”

Ultieme gadget

„Altijd een boxje mee. We houden allebei erg van muziek en als we in Frankrijk zijn, luisteren we Piaf en in Portugal fado, om lekker in de stemming komen. Elke vakantie hebben we een bepaalde song die ons later doet denken aan onze tijd samen hadden.”

Gekste ooit

„In vol ornaat door het park onder de Eiffeltoren. Jaimie had een tutu aan en Jerrald droeg voor de gelegenheid een baret. Op een gegeven moment vlogen er letterlijk stenen over ons hoofd heen. Bleek dat de politie de straatverkopers hardhandig wegwerkte met rookbommen.”

Altijd mee

„We zijn allebei koukleumen en vinden het lekker om ’s avonds om een hoodie aan te trekken. Dan kunnen we lekker nagenieten in de buitenlucht.”

Memorabel

„We hebben eens in een café waar niemand het naar z’n zin had, een feestje gemaakt. We gingen met iedereen op de foto en deelde shotjes appeljenever uit. Onze ringen vlogen letterlijk van onze vingers tijdens het dansen.”

Droom

„Een roadtrip naar Fashion Week in Parijs. Met de auto, samen naar mooie kleding kijken. We hebben een enorm zwak voor Parijs: de mode, het eten, de wijn, het nachtleven en de prachtige architectuur.”

Beste advies

„Doe je schoenen, sieraden, make-up en handtassen in je handbagage. Dat weegt het zwaarste waardoor je meer ruimte voor kleding overhoudt.”

