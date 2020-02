Familierecept: hete bliksem

„Mijn broers en ik weten in ieder geval zeker dat er weinig mensen op aarde zijn die zo gek op elkaar waren. Het mag misschien raar klinken maar wij waren opgelucht dat ze zo kort na elkaar overleden. Mijn vader zei telkens: „Ik mis haar alsof ik geen adem kan halen.”

Maar nu terug naar het verhaal. Ik was een jaar of tien, een broer twee jaar ouder, een jonger. Een week lang stond er steeds hetzelfde gerecht op tafel. En als mijn moeder de schaal neerzette, keek ze naar mijn vader en zei: „Dat wil je toch zo graag?” Hij wikte of verblikte niet en zei telkens: „Zo is het…!” En mijn broer fluisterde me in het geheim toe: „Het gaat over seks, want wat we steeds eten is Hete Bliksem.”

En natuurlijk kan ik geen Hete Bliksem eten zonder te lachen en me af te vragen wat die twee nou te verhapstukken hadden...”

Nodig voor vier personen:

600 gr vastkokende aardappelen, geschild, in parten

500 gr appels, in parten (zonder klokhuis) zoet en zuur door elkaar.

200 gr rode ui, geschild en in parten

100 gr amandelen of walnoten

2 tenen knoflook, fijn gehakt

1 takje rozemarijn, grof gehakt

2 eetl olijfolie

Bereiding:

Het recept: een vegetarische versie, maar je kan er natuurlijk gemakkelijk spek bij uitbakken. Maak gewoon lekker grove puree. De oven staat aan op 200°C. Je snijdt de appels in acht stukken.

Klokhuis eruit en leg de stukjes op bakpapier op de ovenplaat. Snij de ui in parten. Hak de knoflook. Leg de ui tussen de appel, verdeel de knoflook erover, en nu de rozemarijn ertussen. Wat tijm mag ook. De amandelen erbij, als je die niet hebt zijn walnoten ook goed.

Verse gedraaide zwarte peper erover, besprenkel met olijfolie en dan de oven in. Rooster een half uur. Schep een keer om. Serveer dan bovenop de puree met een kommetje gesmolten boter ernaast.

