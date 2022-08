Weer eens iets anders: kamperen óp het water

In het Noord-Brabantse dorp De Heen, direct aan de grens met Zeeland, vind je verscholen in het riet van de Steenbergse Vliet zeven camping rafts. Houten vlotten met daarop een kunststof tentconstructie. De vlotten liggen in een stiltegebied, net voorbij jachthaven de Vlije, en zijn alleen te bereiken met een kano vanaf het monumentale sluizencomplex Beneden Sas.

De kampeervlotten zijn het antwoord op de groeiende behoefte aan rust en connectie met de natuur. Een verlangen dat tijdens de storm van de coronapandemie tot grote hoogtes steeg. Hoewel die storm inmiddels is gekalmeerd, is de behoefte om de natuur in te trekken, onverminderd groot gebleven.

Dat is te merken op deze zonnige vrijdagmiddag. We komen namelijk als laatste met onze kano bij de kampeervlotten aan. De overige watercampinggangers zitten al lang en breed met het welbekende koude drankje in de handen voor zich uit te staren, zijn druk in gesprek of doen een spelletje.

Privacy

Niet dat we nou precies kunnen horen of zien wat onze buren aan het doen zijn, want we schatten in dat er een goede dertig meter tussen elk vlot zit. Veel privacy, hoewel de aankomst onverminderd hetzelfde aanvoelt als op een reguliere camping: de zittende garde aanschouwt hoe de nieuwkomers zich een weg richting het vrije plekje klungelen.

In dit geval niet met een camper of vouwwagen, maar in een kano die moet worden aangemeerd én uitgeladen. Kamperen zonder de handen uit de mouwen te steken is immers geen kamperen...!

In tegenstelling tot het reguliere kampeeravontuur hoeven we nauwelijks spullen mee te zeulen. Bij aankomst staat er een goed gevulde kano, met zo goed als alles wat we nodig hebben, voor ons klaar. Twee campingstoelen, een hangmat, gasbranders, een lampje, een bescheiden vloerkleed en een kaart met alle vaarroutes die we met de kano kunnen afleggen.

Zelf hebben we een slaapzak meegenomen (matrassen liggen standaard in de tent), evenals een pannetje, een percolator voor een verse bak koffie in de ochtend, een ontbijtje en – niet te vergeten – een koud drankje. Nadat we zijn geïnstalleerd en de zon langzaam zakt, kan het Grote Genieten beginnen.

Sierlijk schouwspel

De lucht kleurt roze met lichtblauw en een diepblauwe hemel recht boven ons. De sterren flikkeren zachtjes, het vlakke water weerkaatst de laatste zonnestralen en de omgeving is stil, op het geluid van vogels, blubbende vissen en – iets minder romantisch – de sproeier op het weiland achter ons na. Hoewel de straal water ons nu en dan van verkoeling voorziet (en de kaasplank van een laagje vocht), is het vlot een bijzonder aangename setting om het leven te vieren met een goed gesprek en een koud drankje.

Na een korte nacht worden we gewekt door de eerste zonnestralen. Het is nog vroeg, maar dat mag niet deren: de natuur is dan op z’n mooist. Liggend in onze slaapzak aanschouwen we hoe nachtdieren langzaam plaatsmaken voor beestjes die zich liever overdag laten zien. Een sierlijk schouwspel dat nooit verveelt en dat ons herinnert aan hoe belangrijk het is om als mens voldoende tijd in de natuur door te brengen.

Het is ons thuis, de plek waar onze wortels liggen, hoewel we dat door de verstedelijking langzaam lijken te vergeten. Gelukkig zijn er (water)campings als deze om ons aan dat feit te herinneren.

Vanaf de waterkom waarin de kampeervlotten liggen, peddel je binnen een paar minuten de Steenbergse Vliet op. Vanuit daar peddel je binnen een half uur naar een natuurgebied verderop, waar je eenvoudig kunt aanmeren en een stuk kunt wandelen. Ervaren peddelaars redden het binnen een uur tot vesting- en garnizoensstad Steenbergen. Let op: peddelen is vrij zwaar, zeker met wind tegen. Vergeet daarom niet dat je ook nog terug moet varen naar het startpunt. Geen zin om een tocht af te leggen in de kano? Op tien minuten peddelen, direct aan de sluis, vind je het pittoreske restaurant Beneden Sas. Een aanrader! Als je het sluisje oversteekt kun je vogels en Schotse Hooglanders spotten in het bijzondere natuurgebied de Dintelse Gorzen. Meer weten? Check: camping-raft.com