De mooiste auto ooit gemaakt? - Jaguar E-Type - Uw Garage

„Zo'n twintig jaar geleden verhuisde ik en kreeg dus ook een nieuwe buurman. Hij was Citroën-man en vroeg me op een dag waar mijn belangstelling lag op autogebied. Geen moeilijke vraag: Engels, en dan speciaal de Jaguar E-Type. Dat is een auto die ik echt vanuit elke hoek mooi vind. Ik vertelde buurman er wel gelijk bij dat het voorlopig even bij dromen zou blijven, ik had pas een bedrijf opgestart, een huis gekocht én er was net gezinsuitbreiding. Tot mijn verbazing kwam hij me een paar weken later vertellen dat hij een exemplaar wist te staan, betaalbaar én in de buurt!”

