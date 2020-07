Recept van de dag: Risotto met roodlof

Heb je toevallig een geweldige kaaswinkel in de buurt? Prima, dan kan je scamorza affumicata krijgen, Italiaanse schapenkaas boven een strovuurtje gerookt. Mocht dat nou niet het geval zijn, en ik vrees het ergste, dan neem je voor deze risotto een stuk Toma Piemontese of een stuk Tomme de Savoie mee. Dit recept komt uit het boek Tutto Risotto, het meesterwerk van Florine Boucher. Geen idee of het nog te krijgen is maar het boek hoort in de canon van de beste Nederlandse kookboeken, al gaat het dan louter over dat goddelijke Italiaanse rijstgerecht Risotto.