Mike: ’Ik maakte rekeningen soms niet eens meer open’

Naam: Mike van den Heuvel (43)

Beroep: manager hospitality

Netto inkomen: €2400

Vaste lasten: €1800 (gezamenlijk)

Sparen: €500 (gezamenlijk)

Wonen: twee-onder-een-kap

Toen & nu

„Ik had de klassieke jongensdroom om piloot te worden. Toen ik me op de middelbare school daarin ging verdiepen, zeiden mijn ouders: ’Denk daar nog maar eens over na...’ Het is een dure opleiding! Uiteindelijk koos ik voor de Hogeschool voor Toerisme die ik niet heb afgemaakt. Ik had een bijbaan in de horeca en dat ben ik fulltime gaan doen. Nu ben ik hospitality manager bij een cultuurpodium. Ik ben verantwoordelijk voor de horeca, onderhoud van het gebouw, aansturing van techniek en eigenlijk alle plekken waar het publiek komt.”

Budget

„Ons geld gaat voornamelijk naar de standaarduitgaven. Eten en boodschappen zijn een flinke post. We hebben drie kinderen. Het leven is best duur met steeds nieuwe kleding voor hen en eten voor vijf personen. Wat we overhouden, besteden we graag aan uit eten gaan en een terras pakken. We zijn genieters.”

Overzicht

„Overzicht houd ik via mijn vrouw, zij is daar een stuk beter in dan ik. Soms merken we ineens dat het heel hard met de uitgaven gaat en dan moet de rem erop. Dan doen we bewuster boodschappen, kopen we een maandje geen kleding en trekken we de financiën bij. Dat gaat dan een paar maanden goed en dan worden we vanzelf weer losser.”

Woonsituatie

„We wonen in een twee-onder-een-kapwoning met een grote, fijne tuin. We hebben precies op het goede moment een mooie stap kunnen maken. We komen allebei uit Oss, ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond. We kwamen elkaar na jaren weer op een festival tegen en toen sloeg de vonk over. Toen we aan kinderen gingen denken, was het snel duidelijk dat we naar Oss zouden gaan.”

Duurste aankoop

„Al jaren wilden we een volledig elektrische auto kopen, dat hebben we nu gedaan: een Mazda MX30 voor €25.000.

Verder hebben we zonnepanelen laten leggen. Het is een soort privilege dat dit kan, denk ik. We hadden de buffer om te investeren en op termijn is het een besparing. We hebben extra panelen laten leggen om de auto op te laden. In totaal €10.000.”

Financiële misser

„Vroeger was ik niet handig met geld. Ik vergat weleens een rekening te betalen en dat loopt dan meerdere malen op. Ik maakte de enveloppen op een gegeven moment niet meer open, dan was het er gewoon niet of zo. Maar er komt vanzelf iemand aan de deur... Tegenwoordig gaat alles via automatische incasso.”

Toekomst

„Als de kinderen ooit het huis uit zijn, wil ik ergens vrijer wonen met veel grond. Met wat kippen en een geit, het buitenleven. Dat is wat van de laatste jaren. Heel wat anders dan Amsterdam, al krijg ik van de bruisende stad ook energie.

Ik kan tegenwoordig wel meer van de rust genieten. Uit Oss wil iedere jongere weg omdat het saai is, maar vanaf je 35e komt iedereen weer terug omdat je het leert waarderen. Overigens duurt een huis met veel vrije ruimte nog wel even, de jongste is anderhalf en de anderen zijn vijf en zes. Dat grote huis komt wel. Als we daar nu alvast voor gaan sparen, kunnen we die droom vast verwezenlijken.”

