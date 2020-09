Doen in de herfstvakantie: 5 x leuke uitjes net over de grens

Hippe industriestad

Waar: Duisburg, Duitsland

Afstand: 1 uur en 50 minuten vanaf Utrecht

De oude fabrieken van het Duitse Ruhrgebied zijn opgeknapt en omgetoverd tot culturele plekken. De stad Duisburg is een goed voorbeeld van een plek in het Ruhrgebied waar modern en industrie samenkomen.

In het oude slakkengebergte Heinrich-Hildebrand-Höhe vind je bijvoorbeeld de beroemde Tiger & Turtle Magic Mountain: een constructie in de vorm van een achtbaan waar je overheen kunt wandelen. Deze achtbaansculptuur wordt ’s avonds mooi verlicht.

Even verderop in het Landschaftspark Duisburg Noord vinden industrie en natuur samen hun weg. Hier vind je een van de belangrijkste industriële monumenten van Europa, een voormalige staalfabriek waar ijzererts werd verwerkt. Beklim Hoogoven 5 en geniet op 70 meter hoogte van een uitzicht over Duisburg en een deel van het Ruhrgebied. In het havengebied is goed te zien hoe het voormalige industriegebied is omgetoverd tot een drukke hippe uitgaanswijk. Talloze bars en restaurants met uitzicht op het water zorgen voor een unieke sfeer.

Venetië van het Noorden

Ⓒ foto Visit Bruges|Jan D’Hondt

Waar: Brugge, België

Afstand: 2 uur en 40 minuten vanaf Utrecht

Slenteren langs de grachten en tussendoor genieten van een Brugse Zot en praliné: welkom in de Belgische stad Brugge. Deze bruisende stad oogt in de herfst nog romantischer door de opvallende herfstkleuren en het vallend blad. Het historische Brugge ontstond ergens rond het jaar 900 en groeide uit tot een welvarende en rijke Hanzestad. Sinds 2000 staat het gehele centrum op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Niet voor niets, de gezellige binnenstad heeft een overdosis aan oude bezienswaardigheden, van de Grote Markt tot de wereldberoemde Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Met de vele grachten en sierlijke bruggen kan een rondvaart niet ontbreken bij een bezoek aan het Venetië van het Noorden. Liever wat actiefs? Het Belfort beklimmen is letterlijk het hoogtepunt van je stedentrip. Deze 83 meter hoge toren telt maar liefst 366 traptreden. Je klim wordt beloond met een adembenemend uitzicht over Brugge en omgeving.

Bierliefhebber? Dan kun je brouwerij De Halve Maan waar het het bekende Brugse Zot-bier wordt gebrouwen, niet overslaan.

Langste skihal ter wereld

Waar: Bottrop, Duitsland

Afstand: 1 uur en 50 minuten vanaf Utrecht

Het is nog onzeker hoe komend wintersportseizoen eruit gaat zien, maar bij Alpincenter in Bottrop kun je alvast in de stemming komen. De langste skihal ter wereld heeft een pistelengte van 640 meter en werd gebouwd op een kunstmatige heuvel van kolenafval uit het Ruhrgebied. De hal is geschikt voor zowel ervaren als onervaren wintersporters. Zo is er voor beginners een apart gedeelte met sleeplift en voor de gevorderden een lange piste met twee bochten en een helling van 24 procent. Bij een eendaagse skipas zijn materiaal en onbeperkt drinken en eten inbegrepen.

Klaar met de winterpret? Maak een ritje over de rodelbaan of drink een biertje in de Biergarten. Ook is er in het Alpincenter een indoor skydive. Het aantal mensen dat in de skihal mag is vanwege corona beperkt, reserveren moet online. Op de piste en in de lift is een mondkapje niet verplicht, in het horecagedeelte wel.

Indrukwekkend grottenstelsel

Ⓒ Getty Images

Waar: Ardennen, België

Afstand: 2 uur en 45 minuten vanaf Utrecht

De Belgische Ardennen met eindeloze bossen, vele riviertjes en kleine dorpjes zijn in het najaar prachtig. Bezoek er bijvoorbeeld de beroemde Grotten van Han, miljoenen jaren geleden ontstaan doordat de rivier de Lesse een kalkheuvel binnendrong. Het water loste een deel van het kalksteen op, met als resultaat het enorme grottenstelsel. Een kleurrijke tram brengt je vanaf het dorpscentrum naar de grotten waar de rondleiding begint.

In de Ardennen vind je ook Durbuy, het ’kleinste stadje ter wereld’. Het middeleeuwse stadje bestaat uit schilderachtige straatjes met fijne restaurants en winkeltjes. De combinatie van romantiek en dynamiek maakt van Durbuy een perfecte bestemming voor de herfst.

Op de sportieve toer? In de buurt van La Roche-en-Ardenne – bekend om de archeologische vindplaatsen en een feodaal kasteel – vind je zo’n twee kilometer van het centrum een wildpark en veel vertrekplaatsen om te kajakken en te raften. Ook is er met bekende streekproducten ook op culinair gebied veel te ontdekken.

Wil je meer zien van de Ardennen en heb je langer de tijd? Maak dan een fijne roadtrip.

Archeologisch Park Xanten

Ⓒ Foto Axel Thünker, DGPh

Waar: Xanten, Duitsland

Afstand: 1 uur en 40 minuten vanaf Utrecht

Een uitje voor het hele gezin is het Archeologische Park in Xanten, vlak over de grens bij Nijmegen. In het Romeinse openluchtmuseum vind je ruïnes en indrukwekkende reconstructies van gebouwen uit de Romeinse tijd; oude stadspoorten, een herberg, een enorm badhuis, een amfitheater en zelfs enkele huizen en stadsmuren gebouwd met stenen uit de Romeinse tijd.

Tijd over? Combineer een bezoek aan het Archeologische Park met een activiteit rond het meer tegenover het park. Je kunt er fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, duiken, waterskiën, zeilen en kanoën.