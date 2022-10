Dagrecept: Spinaziesoep met ei en visseneitjes

In Scandinavische landen stoppen ze deze zilte smaak van de zee in de soep; heerlijk en helemaal niet zo moeilijk. Dit recept, uit het boek De nieuwe Nordic Cuisine (Carrera) van Simon Bajada, is geïnspireerd op een klassieke Zweedse soep van brandnetel met ei. De textuur en zoutige smaak van de visseneitjes vormen een mooie tegenhanger naast de romige spinazie en broccoli.

Kook de eieren 7-8 minuten, laat ze onder koud water schrikken en leg ze minstens 5 minuten in een kom koud water. Kook ondertussen de broccoli 4-5 minuten in gezouten kokend water. Laat uitlekken. Hak de broccoli, spinazie, boter en yoghurt in een blender fijn en giet er met draaiende motor beetje bij beetje de warme bouillon of water bij. Breng de soep op smaak en schep in vier kommen. Pel de eieren, rasp ze boven de soep en garneer met de visseneitjes.

Nodig voor 2 personen:

- 4 eieren

- 150 g broccoli (in roosjes)

- 200 g verse spinazie

- 25 g gezouten boter

- 1 el yoghurt

- 250 ml warme visbouillon of net gekookt water

- 75 g visseneitjes