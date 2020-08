Zo hou je je tuin optimaal nat bij droge perioden

Zelf met de tuinslang en sproeier in de weer is een hele klus en bovendien weinig effectief. Daarom ervaren hoveniers een toenemende vraag naar professionele beregeningsinstallaties compleet met waterbron, sproeiers en druppelslangen en eventueel zelfs een besturingscomputer.

Dat heeft een aantal voordelen: geen gesleep meer met slangen en sproeiers, gelijkmatige besproeiing en dus geen droge plekken in het gazon en ook geen verdroging van planten. Wie denkt dat dit tot waterverspilling leidt, heeft het mis; juist door heel gerichte beregening kan water worden bespaard.

Ook is het mogelijk een waterbron te slaan waarmee grondwater kan worden opgepompt. Dit is niet overal mogelijk; bovendien duurt het een hele tijd voordat de kosten van de aanleg van de bron eruit zijn.

Vooraf moeten diverse keuzes worden gemaakt. Is beregening alleen nodig voor het gazon of ook voor de planten? Moet er automatisch worden beregend en gebeurt dat via de waterleiding of via een pomp? Voor welke soort sproeiers wordt gekozen: turbine (draaiende straal), pop-up (verneveling) of rotatie (lagere neerslagintensiteit)?

Bij kwetsbare planten kan een druppelslang worden aangelegd, ook wel druppelbevloeiing genaamd. Zo wordt gericht water afgegeven bij de wortels van de plant. Druppelbevloeiing kan bovengronds en ondergronds.

De besturing van het geheel kan handmatig gebeuren, maar ook via een beregeningscomputer. Bij regen wordt de besproeiing automatisch uitgeschakeld en sowieso is het niet nodig dat er iemand aanwezig is; ook na de vakantie is de tuin nog mooi groen.

Zelfs bij droogte is het niet nodig elke dag te sproeien; twee keer per week een grotere hoeveelheid is juist beter. De beste tijd om te beregenen is vroeg in de ochtend, voor zeven uur, of in de avond na tien uur. Anders verdampt het water snel en is sproeien niet effectief.

Een professioneel beregeningsontwerp maken was vroeger voorbehouden aan installateurs. Tegenwoordig kunnen ook handige doe-het-zelvers aan de slag met sproeiers, druppelslang of microdrip; diverse sites bieden een zogenoemde configurator om een eigen bouwpakket samen te stellen.

Voor wie last heeft van ‘sproeischaamte’: neem een infiltratiekrat. Dat is een buffer die wordt ingegraven in de tuin die het hemelwater ten tijde van overvloedige regen opslaat en vervolgens weer langzaam afgeeft aan de grond.