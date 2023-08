Dagrecept: Romige salmorejo uit Andalusië

Nodig voor 4 personen:

• 8 middelgrote rijpe trostomaten

• 1 middelgroot oud stokbrood

• 220 ml extra vierge olijfolie

• 1 teentje knoflook

• 1 scheutje sherryazijn

• 1 snufje zout

• 2 hardgekookte eieren

• blokjes serranoham of andere ham

Bereiding

Breng een grote pan met gezouten water aan de kook en snijd een kruisje in de onderkant van elke tomaat. Leg de tomaten 30-60 seconden in het water, haal ze er dan uit en doe ze in een kom met ijswater om af te koelen. Pel de tomatenschillen. Snijd de zaadlijsten uit de tomaten en doe in een blender. Mix 30 seconden op hoge snelheid tot een gladde massa. Trek het zachte midden van het stokbrood eruit en scheur in kleine stukjes.

Voeg twee derde van het brood toe aan de gemengde tomaten en laat 5 minuten staan. Voeg alle stukjes brood toe voor een dikkere textuur. Voeg de azijn, zout en knoflook toe en mix tot de soep heel glad is.

Zet de blender op middelhoge snelheid, verwijder dan het deksel en druppel er langzaam de olie in.

Voeg 1 hardgekookt ei toe en mix tot het helemaal is gemengd. Koel de salmorejo totdat je klaar bent om hem te serveren. Serveer in kleine kommen en garneer met blokjes ei en ham.