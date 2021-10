Onderzoek: een uur minder zitten tijdens het werk goed voor mentale welzijn

Corona heeft ertoe geleid dat veel mensen de afgelopen 18 maanden vanuit huis werken. Voor bijna de helft is dat niet erg positief voor de mentale gezondheid. 48% blijkt meer gestrest te zijn dan ooit, zo laat een onafhankelijk onderzoek van Asics zien. Ondanks het feit dat thuiswerken mogelijk flexibeler is, beweegt 54% van de Nederlandse werknemers minder, werkt 30% langer en neemt 30% minder pauzes.

Om het mentale welzijn van werknemers te verbeteren, is daarom het ASICS Movement for Mind-programma gelanceerd; een acht weken durend programma, waarbij mensen twee keer per week 30 minuten wandelen of hardlopen met behulp van een audio-sessie.

Uit de controleproef waarbij 189 werkende vrijwilligers in het Verenigd Koninkrijk en Nederland anoniem werden ondervraagd, zou blijken dat het programma werkt. De deelnemers zouden hun mentale welzijn hebben verbeterd. Door meer te bewegen en bovendien een uur per dag minder te zitten voelden zij minder stress en angstgevoelens.

Gedragsverandering

Volgens professor Brendon Stubbs, die het onderzoek leidde, geldt dit voor 86% van de deelnemers. 71% gaf zelfs aan zich gelukkiger te voelen door meer te bewegen en minder te zitten. De helft van de ondervraagden zei bovendien beter om te kunnen gaan met de pandemie door deze gedragsverandering.

Stubbs hoopt dat de resultaten van het onderzoek meer werkenden met een zittend beroep aansporen vaker te bewegen. „De meeste mensen weten dat beweging een van de meest effectieve manieren is om stress te verminderen. Toch is de werkelijkheid dat de meeste werknemers die dagelijks achter een bureau werken, nauwelijks bewegen”, zegt hij.

„Om de stress-epidemie waarmee we geconfronteerd worden aan te pakken, denken wij dat het tijd is om beweging op de werkplek te heroverwegen. We hopen dat lichaamsbeweging en bewegingspauzes de norm worden, zodat mensen een gezonde geest in een gezond lichaam kunnen bereiken.”

