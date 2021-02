In dit Rotterdamse hotel geniet je op grote hoogte

Je kunt een hotel inrichten met alles wat het oog streelt. Dat heeft men bij het Rotterdamse stadshotel The James dan ook gedaan.

Dat designgevoel begint al bij binnenkomst. Verscholen in hartje centrum schuilt achter de zwarte deur van het voormalig kantoorpand een smalle lobby die je verwelkomt met velours stoelen, een dosis humor in de vorm van kunstige beelden van Dalmatiërs, een niet te missen schilderij en vooral medewerkers die je met alle enthousiasme begroeten.

Van hieruit rol je in betere tijden vanuit het nachtleven het grote en comfortabele bed in en steek je zo over naar het winkelwalhalla of naar de altijd fijne Witte de Withstraat. De auto wordt met een technisch hoogstandje volautomatisch in de bijbehorende garage geschoven. De aanwezigheid van een sportschool is opvallend voor een stadshotel als dit, dat sinds 2018 open is.

Fors

Op het zwart-witte designtapijt op onze kamer op de 16e verdieping staan solide zwarte velours banken, waarvan de gele sierkussens weer mooi bij de ronde gouden spiegelsalontafel passen. Dat goud komt weer terug in de designspiegel aan de zwarte wand en in het kunstwerk in de lange gang naar de woonkamer. Het groen van de gordijnen steekt mooi af tegen het industriële, matzwarte bureau met velours poef eronder. Ernaast geometrisch behang dat de voor een stadshotel toch al forse kamer nog meer ruimte geeft.

Op de tweede verdieping kun je terecht voor wat normaal gesproken in de minibar staat, en meer. De 24/7 food market zorgt ervoor dat je niet naar de op loopafstand liggende super hoeft. De enorme en kunstige afbeelding van het horloge op de muur is bijna misplaatst; hier vergéét je juist de tijd. Hier vindt ook het ontbijt plaats, maar dan net even anders: met vouchers (plus een aanvullend bedrag voor de grote eters) betaal je je met lekkers gevulde ontbijtbord, om het mee te nemen of te nuttigen op de grote groene fluwelen banken en zachte stoelen om lage tafels die er uitnodigend bijstaan.

Hoe hoger hoe beter

Alle 144 kamers zijn met dit praktische design ingericht, knap gedaan. Hoe hoger, hoe beter het uitzicht. Dat is wat dit hotel in alles overtreft! De beroemde skyline van Rotterdam met haar glimmende gebouwen, ’s nachts voorzien van een lichtshow van kleuren en in de verte een glimp van een van de weinige gebouwen die de oorlog hebben doorstaan, zoals het stadhuis aan de Coolsingel.

Vanaf de 16e verdieping (het hotel telt er 18) geeft het een New Yorks gevoel, met de torenhoge gebouwen in zicht en de wereld die ver onder je langzaam voorbijtrekt. Genieten op grote hoogte!

In ’t kort

Interieur

The James pretendeert een driesterrenhotel met de look and feel van een viersterrenhotel te zijn. Dat klopt. Het interieur is praktisch, comfortabel, kleurrijk en design.

Locatie

Hartje centrum, met De Bijenkorf (en dus de Koopgoot) binnen handbereik en de Maas op loopafstand.

Service

Uitermate enthousiast, open, hartelijk.

Praktisch

Prijzen vanaf ongeveer 70 euro per nacht exclusief ontbijt. Hoe hoger de kamer is gelegen, des te hoger de prijs. Meer info: thejames.nl.