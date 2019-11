Dit wist u nog niet over de nieuwste Efteling-attractie

’Mooie boodschap over toewijding’

Sander de Bruijn (38), team lead ontwerp bij de Efteling, ontwerper van onder meer Raveleijn, Symbolica en het meest recente sprookje De zes zwanen dat eind september openging.

Hoe ontwerp je een attractie?

„We gaan uit van een tekening of gedachte, bij De zes zwanen van archiefbeeld van Anton Pieck, en wekken dat met z’n allen tot leven. Daarbij dromen we zo groots mogelijk. Daarna gaan we praktischer denken en schetsen, van idee naar definitief ontwerp naar uitvoering. Dat duurde zo’n drie jaar. Natuurlijk zijn er criteria: het moet herkenbaar als de Efteling zijn en er is een budget, in dit geval bijna 2,5 miljoen euro. Dat is goed, maar eigenlijk altijd te weinig. Dat moet ook, want je wilt de grens opzoeken. Bovendien moet het de bezoeker niet beïnvloeden, ze moeten bijvoorbeeld niet nadenken over waarom dat ene wandje niet is geverfd.”

Wat weet jij als ontwerper wat de bezoekers niet weten?

„Mijn eerste idee was om de gast het vanuit een ander perspectief laten zien: een wandeling óp het slot, boven de zwanen, in plaats van erdoorheen. Dat ging alleen niet omdat de fundering dan moest worden aangepast. De uitdaging was om een alternatief te bedenken dat nóg beter is.

Het slot zelf is natuurlijk nieuwgebouwd, maar het moest lijken alsof het al zo’n 300 jaar oud is. Dit doen we door stenen zichtbaar te maken onder het pleisterwerk dat zogenaamd vanwege ouderdom is verdwenen. Als je dat niet weet, zie je het niet. In het bospad hebben we naalden en varens gedrukt en zwanenpootjes gemaakt zodat het lijkt alsof de zwanen uit de attractie ook uit de slotgracht komen, wat natuurlijk niet kan omdat ze aan een carrousel vastzitten. Daarnaast zijn de omgevingsgeluiden zijn overdag anders dan ’s avonds: overdag hoor je kikkers en zwanen, later krekels en wolvengehuil.

"Het moest lijken alsof het 300 jaar oud is"

Het sprookje vertelt bovendien een dieper verhaal. Zes broers zijn omgetoverd in zwanen en het zusje mag zes jaar niet praten en lachen om die betovering te verbreken. Dat vergt opoffering en toewijding. Dat is een mooie boodschap in deze vluchtige wereld waar ego een belangrijke rol speelt.”

