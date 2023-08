De trikes en caravannetjes van de Old Ambassadors hebben altijd bekijks

Stoere trikes met brullende motoren en daarachter schattige caravannetjes. Alle hoofden draaien hun kant op wanneer de Old Ambassadors eraan komen. Met leren hesjes en een zonnebril op het hoofd wordt er vaak iets anders van hen verwacht. „Bij ons geen gekkigheid”, zegt Sipke Havinga (62). „Het draait puur en alleen om genieten. Reken maar dat we dat doen!”

De vriendengroep, die uit vier stellen bestaat, kent elkaar zo’n acht jaar. Joke Kuiken (59): „Mijn man Henk en ik beleefden zoveel plezier aan trike rijden dat we dachten: hier kunnen we anderen vast ook blij mee maken. We kwamen terecht bij een stichting die uitjes organiseert voor mensen die het wat minder hebben. Maar kwamen we de anderen tegen. Nou ja, en de rest is geschiedenis, haha.”

Geen helm

Het klikte direct en in no time scheurden de stellen elk weekend over het asfalt. Onderweg trekken ze nogal wat bekijks. Overal waar ze gaan, pakken mensen hun telefoon erbij om hen te filmen. „Vorig jaar was er zelfs iemand op de vluchtstrook gaan staan om ons te filmen”, vertelt Joke, nog steeds verbaasd. „Gekker moet het niet worden!”

Net als vrijwel iedere trike-rijder is Joke op een gewone motor begonnen. „Naarmate ik ouder werd, voelde ik me daarop minder op m’n gemak. Je bent toch kwetsbaarder. Daarnaast zat ik niet lekker meer. Een trike is wat dat betreft een stuk comfortabeler. Al moet je er flinke spierballen voor hebben! Een motor bestuur je met je lijf door in de bochten mee te leunen. Sturen met een trike komt volledig vanuit je armen.” Als ze één ding moet opnoemen wat het zo leuk maakt, weet ze direct wat dat moet zijn: „Het gevoel van vrijheid. Dat is met niets anders te vergelijken.”

Sipke is het daar volledig mee eens. „Lekker luchtig gekleed, een zonnebrilletje op, goed insmeren natuurlijk en dan alleen maar genieten.” Hij dankt zijn hobby aan zijn vrouw Alina. „Zij had er ooit een voor mij gehuurd, voor een weekend. Daarna was ik om.”

De kracht om een trike te besturen, komt vanuit je armen. Ⓒ Frans Paalman

Volgens zowel Sipke als Joke komt het gevoel van vrijheid grotendeels doordat je op een trike een gordel om hebt en daardoor geen helm hoeft te dragen. Zelfs niet op de snelweg. Sipke: „Maar goed ook. Als ze dat zouden verplichten, zouden er een hoop trikes te koop worden gezet. Ik snap dat motorrijders zich goed moeten inpakken, maar een trike is heel anders. Met dertig graden rijd ik in mijn korte broek rond, ik zou niet graag ruilen!” Joke: „Er vroeg uit en dan die koude ochtendlucht op je gezicht voelen... heerlijk!”

In Geesteren heeft het gezelschap een veldje op een camperplaats gereserveerd. Sipke kan niet wachten om te vertrekken. De caravannetjes mogen er dan klein uitzien, volgens hem is er ruimte genoeg om comfortabel te slapen én kan erin worden gekookt.

„Maar meestal zitten we buiten. We nemen allemaal wat lekkers mee en zetten dan twee grote partytenten aan elkaar waaronder we kunnen zitten. Vaak zijn we alleen bij de caravannetjes om erin te slapen. Het plan is natuurlijk om er zo vaak mogelijk op uit te trekken.”

Bende van Ellende

„Het leuke aan deze groep mensen is dat we heel goed met, maar ook zonder elkaar kunnen. Als de een zin heeft om ergens heen te rijden maar de ander niet, dan zien we elkaar aan het einde van de dag gewoon weer. Niets moet, alles mag.”

Waar komt die naam Old Ambassadors toch vandaan? Sipke: „Die hebben we gekregen. We zijn inmiddels niet meer verbonden aan de stichting die ons bij elkaar heeft gebracht, maar we maken op verzoek nog weleens een rondje met mensen die dat leuk vinden.” Hij begint te lachen: „Zelf kiezen we vaker voor De bende van Ellende.”

Als alles is ingepakt en de caravannetjes allemaal zijn aangekoppeld, is het tijd om te vertrekken, op naar Geesteren. Joke op haar eigen trike; sinds ze het zelf heeft geprobeerd, is achterop zitten geen optie meer. Ze kan niet wachten. Ook Sipke heeft zin in de week waar hij al een hele tijd naar uitkijkt. „En nu maar hopen op lekker weer!”

Motor op drie wielen

Een trike is een driewielig voertuig. Zoals in het Engels bike een afkorting van bicycle is, is trike een afkorting van tricycle.

De minimumleeftijd om een trike te mogen besturen, is 18 jaar.

Om op een trike te rijden, heb je ook rijbewijs A, een motorrijbewijs, nodig.

Volgens de Nederlandse wet hoef je op een trike geen helm te dragen als

je een goedgekeurde driepuntsgordel om hebt.