SCHIPHOL - De tijd dat handbagage altijd gratis in de cabine van het vliegtuig mee mocht, is voorbij. De luchtvaart ruikt geld. Kosten in rekening brengen voor extra’s als stoelkeuze, koffers en maaltijden wordt snel gemeengoed. Daar worden miljarden mee verdiend, terwijl de kale ticketprijs als ’lokkertje’ laag kan worden gehouden.