Ufo’s en aliens

Premium Buitenland

Kip Henny Penny dringt zwaarbeveiligde Pentagon binnen

In een zwaarbeveiligde zone van het Pentagon, het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie, is een rondzwervende kip aangetroffen. Het Pentagon moet een van de zwaarst, zo niet het zwaarst beveiligde domein en gebouw ter wereld zijn. Dat het de kip gelukt is om binnen te dringen is bij Ame...