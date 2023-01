Column Babette: We moeten niet altijd maar méér willen

Het was begin jaren 90, ik zat als beginnend journalist op de bank bij de ’vrekken’ Rob van Eeden en Hanneke van Veen. Ik werd getrakteerd op een kopje thee met zelfgebakken koek, mocht een plantenstekje voor thuis uitzoeken en kreeg een inspirerend verhaal te horen.

Het echtpaar was de Vrekkenkrant begonnen, met tips voor een spaarzaam en sober leven. Dat was nieuw én nieuws. Want zo openlijk bezuinigen was in die tijd op z’n minst opmerkelijk te noemen. Maar Hanneke en Rob zagen het als een sport om te consuminderen en wisten met hun zuinige levensstijl veel mensen te inspireren.

Zo kan ik me herinneren dat ze lopend op vakantie gingen, van alles de helft gebruikten, het toilet pas na de tweede plas doortrokken, in het donker douchten, het douchewater opvingen en gebruikte theezakjes aan de waslijn droogden voor de tweede ronde.

Hun tips waren simpel en doeltreffend: pak in de supermarkt een boodschappenmandje in plaats van een kar, investeer in de schoenmaker, eet van kleine borden en gebruik citroensap of uierzalf in plaats van dure crèmes.

Inmiddels verstaat half Nederland de kunst van het consuminderen. Vaak noodgedwongen zijn we op zoek naar manieren om zuinig(er) te leven. Aanbiedingsfolders, boodschappenlijstjes, vergelijkingssites en leeninitiatieven zijn populairder dan ooit, de bibliotheek is terug van weggeweest, de moestuin is in, recyclen doodnormaal en zelf je kleding, shampoo en schoonmaakmiddelen maken is in opmars.

Ook gaan de tweedehandskledingsites als een dolle en boeken en digitale cursussen die je helpen om creatief met je geld om te gaan, schieten als paddenstoelen uit de grond.

Het vrekkenpaar was hun tijd ver vooruit. Inmiddels zijn ze op leeftijd en door aanpalende werkzaamheden rijk geworden. Maar wellicht is het toch een idee hun gestencilde Vrekkenkrant van toen weer af te stoffen. Want hun tips blijken van alle tijden. Eén ding is in ieder geval van nu: het besef dat we niet altijd meer en iets nieuws moeten willen.

