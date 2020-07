Koken uit kookboek The messy chef: ’Simpel en lekker’

Mensen die niet genoeg kunnen benadrukken wat voor kluns ze zijn, zijn niet helemaal betrouwbaar. Het is natuurlijk een poging om ons voor zich te winnen: wees gerust, ik ben net zo’n kluns als jij.

The messy chef heeft zulke trucjes niet nodig, want Beeckmans kookboek kan ons best bekoren: simpel en lekker.

Hij heeft frisse ideeën zoals bijgaand recept voor fetakroketjes. Op het cruciale punt in het recept wordt de uitleg nogal summier (’bak de kroketjes krokant in een scheut olie’). Hoelang en hoe hoog moet het vuur? Maar het werkt: een stuk feta in bloem, ei en paneermeel draaien en in de pan bakken. De korst blijft bij het bakken zelf netjes zitten, terwijl de binnenkant van het kroketje zachtjes smelt en smeuïg wordt. Ook een goede combinatie met de gegrilde groenten.

Beeckman komt regelmatig verrassend uit de hoek – whisky bij appelmoes; noedels in tomatensoep met balletjes – maar hij is vooral een chef die lekkere ideeën levert, van grootmoeders keuken tot trendy veganistisch.