Van exclusief brugwachtershuisje tot expo’s: deze Amsterdamse hotels staan in het teken van Pride

VIP-belevenis in brugwachtershuisje

Booking.com heeft één van de Amsterdamse brugwachtershuisjes omgetoverd tot bijzonder kleurrijk verblijf. Het SWEETS hotel Amstelschutsluis, midden op de Amstel, is aangekleed met portretten van bekende LHBTI+ gezichten, gemaakt door LGBTQ+-fotograaf Cyriel Jacobs, oprichter van Stunnin, het eerste drag magazine van Nederland.

In het arrangement zit onder meer privé-vervoer naar het verblijf, een make-up workshop van drag-icoon Envy Peru, een fotoshoot met Cyriel Jacobs, lunch en ontbijt, en toegang tot een VIP-deck om de welbekende Canal Parade van dichtbij mee te maken. Slechts één paar kan het Pride Amsterdam Canal SWEET Weekend, tijdens het slotweekend van 4 tot 6 augustus, boeken.

Het Pride Amsterdam Canal 'SWEET' Weekend van twee nachten (4 - 6 augustus) kost € 20,23, ter ere van de Canal Parade van dit jaar 2023 en te boeken op Booking.com op 31 juli 2023 om 10:00 uur Nederlandse tijd op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Mode-expositie in Sofitel Legend The Grand

De wanden van één van de allereerste Travel Proud-gecertificeerde accommodaties wereldwijd, Sofitel Legend The Grand Amsterdam, zijn het toneel van een expositie met iconische modeartikelen van een aantal beroemde Nederlandse dragqueens. Ook is er in het hotel op vrijdag 4 augustus de Pride Cocktail bij Sofitel Legend The Grand Amsterdam, op de voor de gelegenheid kleurrijk aangeklede binnenplaats.

(P)INK Hotel

INK Hotel Amsterdam MGallery wordt tijdens Pride in Amsterdam van 27 juli tot 6 augustus 2023 voor de achtste keer omgedoopt tot PINK Hotel. Het PINK hotel is voor tien dagen een roze oase, met een openingsfeest op donderdag 27 juli met de boodschap don't stop until you're proud!. Ook is er een speciale INKlusivity-suite ingericht en het restaurant van het hotel, PRESSROOM Amsterdam, kent een aangepast Pink Chef's Menu.

Pride Hub

The Social Hub, voorheen The Student Hotel, verandert van 22 juli tot 6 augustus de naam in The Pride Hub. Er worden masterclasses, workshops en panels georganiseerd, waarbij ook het maatschappelijk belang niet wordt vergeten. 4 op de 5 queer personen krijgen te maken met geweld, in meerdere staten in Amerika zijn drag shows verboden en ook in Nederland neemt de haat tegen de community toe. Met een panel van drag performers zullen op 1 augustus dragperformers hierover in gesprek gaan. Daarnaast is er op 1 augustus een Talk over de geschiedenis van Queerness door de jaren heen, maar zijn er ook de nodige feesten gepland.

W Amsterdam-boot

Niet alleen vaart Hotel W Amsterdam mee met een een boot tijdens de Canal Parade om hun ‘Take A Stance’-campagne uit te dragen, het hotel heeft ook een reeks programma’s en evenementen als feesten, danslessen, make-upworkshops, yoga-, fitness- en meditatiesessies.