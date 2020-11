Zo maak je lamstajine volgens het recept van Sibrecht Benning

Patron-chef Sibrecht Benning serveert haar ’proefkonijn’ Laurens Kool lamstajine, een van haar signatuurgerechten. Ⓒ foto APA

We hebben een primeur! Voor het eerst zijn we thuis bij een vrouwelijke topkok. Van hen zijn er niet veel, dus een vrouw als chef moeten we koesteren. Alleen al omdat zij net iets anders denkt dan haar mannelijke collega’s.