Knock-out na een scooter-ongeluk

Mooiste herinnering

„Snorkelen met (baby-)zeeleeuwen op de Galapagoseilanden. We legden op Playa Mann op het eiland San Cristobal onze spullen en handdoeken neer op het strand. Al binnen vijf seconden was dit plekje ingepikt door een zeeleeuw. Tijdens het snorkelen kwamen er al vlot drie babyzeeleeuwen om ons heen zwemmen. We waren even nieuwsgierig naar elkaar en nog nooit voelden we ons zo één met de natuur.”

Drama

„In 2015 werden we op een regenachtige dag op het eiland Ko Lanta in Thailand van onze scooter gelanceerd. Herre kwam er relatief goed vanaf met wat schaafplekken maar Elise lag even knock-out op de grond met een flinke hoofdwond. Locals hebben ons in een truck naar een privékliniek gebracht waar ze ontzettend lief waren. Het enige wat de dokter zei, was ’It’s like a volcano’, over het bloed dat uit de wond kwam. Hij heeft in het gezelschap van de kittens die in de kliniek rondliepen, elf hechtingen geplaatst. De volgende dag moest Elise nog een röntgenfoto laten maken om een schedelbreuk uit te sluiten, in een oude garage met een röntgenapparaat uit 1990...”

Lang

„De terugreis vanuit de Filipijnen duurde in totaal 30 uur. Eerst met een boot, toen met een taxi, het vliegtuig, overstappen in China, toen overstappen in Parijs en door naar Amsterdam.”

Altijd mee

Herre: „Een koptelefoon en een petje.” Elise: „Lippenbalsem, kauwgum en babydoekjes.”

Voedsel

„Het meest ranzige dat we ooit aten, was in de Filipijnen. We dachten een gewoon ei tijdens de lunch te krijgen, maar dit bleek een embryo te zijn. Alsof je een muffe scheet in je mond had met de nasmaak van rot ei.”

Favoriet adres

Herre: „Solid Surf House in Canggu, Bali. Hier hebben we leren surfen en er hangt een relaxte sfeer.” Elise: „Praia da Luz in Portugal. Fantastisch landschap met prachtige stranden en rotsen, lekker weer, goede surf, mooie stadjes en heerlijk eten.”

Wens

„We hopen op onze wereldreis naar Tonga te gaan waar je kunt snorkelen met bultrug-walvissen en hun kalfjes.”

Tegenvaller

„Phuket in Thailand, een vreselijk partyoord met nul sfeer dat Thailand geen eer aandoet.”

