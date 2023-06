Janine (56) kampeerde in de sneeuw op Antarctica: ’Te gekke ervaring’

Mooiste herinnering

Dat was Antarctica. Na twee dagen op volle zee kwamen de eerste stukken land in zicht. Alles was wit/ijsblauw, alleen maar sneeuw, water, vogels, zeehonden, pinguïns, walvissen... Met zodiacs werden dagelijks, zowel in de ochtend als in middag, tochten gemaakt. De eerste minuten op de zodiac waren emotioneel, zo bijzonder. Met mijn man, een handjevol andere toeristen en een gids. Wat een natuur, wat een rust, wat te gek om daar te zijn. Mijn droomreis kon al meteen niet meer stuk. De hectische wereld verderop bestond niet meer. Alleen maar hier. Kers op de taart was een nacht kamperen in de sneeuw. Wat een te gekke ervaring.

Langste reis ooit

Vier weken op eigen motor naar IJsland. Eerst met de boot naar Engeland, toeren door Schotland, met de boot naar Orkney, door naar Shetland, verder naar de Faeröer en door naar IJsland.

Daar vanuit de haven in het oosten via de zuidkant naar het Westen, met onder andere Reykjavik, via de noordkant het rondje afgemaakt en terug naar de haven in het oosten. Met de boot huiswaarts via de Faröer en Denemarken terug naar Nederland.

Altijd mee

Een zakmes met lepel en vork. Onmisbaar. Hier heb ik onderweg heel wat yoghurtjes mee verorberd. Én een lakenzak. In het Midden-Oosten en in Azië vaak gebruikt. Vooral in hotels waar je maar een nacht verblijft en de lakens niet dagelijks worden verschoond.

Gekste ooit gegeten

Gedronken in mijn geval. In Iran. Het was ontzettend warm. In plaats van thee kreeg ik koele yoghurtdrank met knoflook. Leek me geen ideaal drankje, maar ik probeer alles. En het viel niet tegen.

Daarnaast was het verkoelend, dus geslaagd.

Mooiste ontmoeting

Ik mocht in Nepal helpen een olifant te wassen in de rivier. Eerst via de slurf en oor op zijn nek geklommen, daarna spoot ie me helemaal nat. Toen liet hij me zachtjes van z’n rug vallen, in de rivier, en ging op z’n rug liggen met poten in de lucht. Met stro heb ik geholpen z’n huid te boenen. Sindsdien ben ik verliefd op olifanten.

Wil graag nog naar

Fogo Island in Canada. Deze plek is uniek in elk opzicht. Een must voor iedere architect en natuurliefhebber.

Reisadvies

Ga alleen met anderen op vakantie als die een toegevoegde waarde hebben. Anders remmen zij je plezier.

Dit viel tegen

Egypte. Het land is schitterend, maar een deel van de bevolking is onaardig, brutaal en nooit tevreden, hoeveel fooi je ook geeft.

