Column Babette: Mijn corona-kilo’s lachte ik weg

Maart 2020 was één ding zeker: ik zou de lockdown uitkomen als de nieuwe Sporty Spice. Aan het materiaal lag het niet, mijn aankopen waren indrukwekkend.

Van yogamat, gewichten in alle soorten en maten tot hardloopschoenen en zelfs een thermopak waarmee ik ook bij slecht weer mijn rondjes door de Amsterdamse grachten kon suppen.

En ik heb het allemaal gedaan. Zo begonnen mijn ochtenden met een digitale yogales. Toen ik mijn Indiase goeroe met zijn lange grijze baard spuugzat was, vond ik een knappe, gespierde fitnessinstructeur.

Hij wist me wel te motiveren, maar zorgde er met zijn waardeloze online lessen ook voor dat mijn spieren overbelast raakten. Dus gaf ik me met gepaste tegenzin weer over aan mijn goeroe, een paar pilateslessen en het dagelijkse ommetje.

Eigenlijk was slechts één ding echt leuk: suppen. Hoewel ik er in dat zwarte pak ietwat merkwaardig uitzag, peddelde ik voort. Uitwaaien op het water en ondertussen je lichaam trainen, daar word je helemaal blij van. Totdat mijn supplank werd gestolen. En ik me daar zo boos over maakte dat ik me er niet toe kon zetten een nieuwe te kopen.

Verliep mijn sportplan dus bepaald niet soepel, het bankzitten ging me wel goed af. Steeds vaker namen we voor het eten een glas wijn en een borrelhap. Totdat iemand naar mijn coronakilo’s vroeg. Die ik weglachte. Als een boer met kiespijn, omdat er vijf kilo meer Babette is.

Dus is daar inmiddels ook personal trainer Wouter. En dat helpt wel. Juist omdat personal training een dure grap is, haal ik het niet in mijn hoofd een sportles af te zeggen.

Ook is lanterfanten niet langer een optie. Wouter ziet alles en kent geen genade.

De Sporty Spice in mij is nog altijd ver te zoeken. Maar hoewel de weegschaal nog steeds mijn vriend niet is, voel ik me geen slappe hap meer.

Spiermassa mag nu eenmaal wat wegen, toch?

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl