Citytrip Hamburg? Dan kun je deze rustige uitvalsbasis goed gebruiken

Aan hotel Citadines Michel rijd je wellicht zo voorbij. Het verblijf aan de Ludwig-Erhard-Strasse is makkelijk per auto bereikbaar en doet, gelegen aan een grote straat, zakelijk aan.

Wat de meeste hotelgasten niet weten, is dat deze wijk altijd al een plek voor reizigers is geweest. In het midden van de 18e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog verzamelden miljoenen mensen uit Europa zich hier om vanuit de Hamburgse haven naar overzeese gebieden te vertrekken voor een nieuwe en ongewisse toekomst. Ze wachtten de afvaart van schepen in een van de vele herbergen in deze straat en omgeving af.

Vibes van Amsterdam in de jaren 90

Met de S-bahn aan de overkant en de U-bahn op nog geen vijf minuten lopen ben je in no time elders in Hamburg. Maar dat zou zonde zijn, want het hotel ligt heel centraal, tussen de must-see wijken in: aan de ene kant Speicherstadt en aan de andere kant St. Pauli met de Reeperbahn waar de vibes van Amsterdam in de jaren 90 nog hangen.

Gewapend met een uit grote voorraad beschikbare hotelparaplu is het vanzelfsprekend om eerst naar de Landungsbrücken met haar eetkioskjes te lopen voor dat eerste mooie vergezicht op het water en de haven van Duitslands tweede grote stad.

Uitzicht over de stad

Met het beroemde plaatselijke broodje backfisch met remouladesaus heb je weer genoeg energie na de bijna zes uur durende autorit vanuit Nederland. We lopen meteen door om de oude lift (uit 1911) naar de Alter Elbunnel te pakken. Na een wandeling door de 450 meter lange tunnel onder het water op 24 meter diepte heb je aan de overkant een mooi uitzicht op de stad.

Voetbalclub St. Pauli

Op loopafstand van ons verblijf richting het Millerntor-stadion van voetbalclub St. Pauli kom je door het groene Alter Elbpark met speeltoestellen, een (tijdelijke) ijsbaan en een koffiehuis met buitenterras. Eenmaal bij het voetbalstadion zit je in het alternatieve en gezellige Karolinenviertel.

Thuisgevoel in hotel

Wil je je een paar dagen thuis voelen in Hamburg maar toch dat hotelgevoel hebben, dan is Citadines Michel een prima optie. De wereldwijde keten die binnenkort ook een vestiging in Amsterdam opent, biedt studio’s met complete keuken, woonkamertje met bedbank en tv. De tweede tv met chromecast staat in de slaapkamer.

De eettafel met slechts één stoel doet een beetje vreemd aan. Maar waarom aan tafel in een hotel eten als je in een stad met zoveel fijne restaurants bent? De bedbank – als bank wat wiebelig – is meer geschikt voor kinderen dan volwassenen.

Uitgebreid ontbijt

Het is rustig vertoeven in het hotel. Stellen en gezinnen hoor en zie je pas de volgende ochtend bij het uitgebreide Duitse ontbijt. Ook in de lobby staan eettafels waardoor je je eitje ook op een rustiger plek kunt eten dan naast de buffettafels.

Dat gasten zich thuis voelen, blijkt wel uit de bezorgdiensten zoals de pizzakoerier die we bij de receptie tegenkomen. Ook in de hotelgangen boven tref je ’s avonds amper iemand.

Het is jammer dat een hotelbar ontbreekt, geen overbodige luxe in een zakenstraat. Al zijn er in de buurt aan de overkant, een beetje verstopt, een aantal restaurants en cafés. Maar na het levendige nachtleven in het centrum van Hamburg is het voor ons geen slecht idee om het heerlijke hotelbed in te duiken.