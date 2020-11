Van regen in drup na routineoperatie

Een bijzondere vogel in de tuin, wandelen met zijn bordercollie, samenzijn met zijn gezin: het zijn de kleine dingen in het leven waarvan Rinke van den Brink nu nog meer geniet. Ⓒ foto matty van WIJNBERGEN

Voor zijn werk als medisch redacteur berichtte Rinke van den Brink (65) vaak over medische fouten. Tot het drie jaar geleden bij hém misging. Na een blindedarmoperatie kreeg hij een bloedvergiftiging en niet veel later belandde hij in een psychose. Over deze zware tijd schreef hij het boek ’Ik ben er weer’ dat vandaag uitkomt.