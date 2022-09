Bruisend New York verveelt nooit

Is dit een poging om met de drukste yogales in het Guinness Book of Records te komen? We zijn net in New York aangekomen en vallen met onze neus in de boter. Op het immense grasveld midden in Bryant Park in Midtown Manhattan zien we honderden yogi’s de zonnegroet maken.

Blijkt dat hier twee keer per week een gratis yogales wordt gegeven. Even twijfelen we of we zullen meedoen, New Yorkser wordt het immers niet. Maar nee, ontspannen doen we op onze manier: met een glas Chardonnay op een terras pal voor de yogaklas. De komende dagen zullen we genoeg beweging krijgen.

Nieuwe terrassen

En inderdaad: 24 uur later geeft de stappenteller maar liefst 28.000 stappen aan. En dat terwijl ook de terrassen volop lonken. In het verleden kon het vooral in Midtown een uitdaging zijn om een leuk terras te vinden, maar tijdens de pandemie mochten de restaurants hun business voor de deur voortzetten. Dat is zo gebleven, met talloze nieuwe terrassen tot gevolg. Ook leuk: diverse daken zijn omgetoverd tot hippe, voor het publiek toegankelijke (borrel) plekken.

Midtown biedt meer verrassingen in de lucht. Zo is Summit, het observatiedeck in de One Vanderbilt wolkenkrabber, een nieuwe aanrader. Summit (45 E 42nd street) is niet zomaar een wolkenkrabber met fantastisch uitzicht over de stad, de bovenste verdieping biedt een bijzondere en vooral surrealistische ervaring.

De Summit met al zijn spiegels leent zich uitstekend voor selfies.

Dat het wordt afgeraden een rok te dragen, snappen we direct wanneer we op zo’n 300 meter hoogte de spiegellift uitkomen. Doordat de vloer, de hoge plafonds en de muren spiegels zijn, zie je alles en weet je tegelijkertijd niet waar je moet kijken. In ieder geval wel door je zonnebril, want de reflecterende zon schijnt er fel.

Hier draait het vooral om de prikkeling van de zintuigen én om de foto’s. Want ga in dit selfieparadijs vooral op de spiegelvloer liggen voor de gekste afbeeldingen. Hoewel niet goedkoop (40 euro) is dit voor kinderen en volwassenen een spectaculaire manier om de stad vanaf grote hoogte te bekijken.

Altijd fijn om weer met beide benen op de grond te staan, maar toch gaan we na Summit snel weer de lucht in. Want ook dat is aan de gang in New York: het leven boven de grond is in ontwikkeling. De High Line in Chelsea bestaat al tien jaar, maar blijft leuk. Het is heerlijk wandelen in dit hooggelegen stadspark dat boven de straat op een oude goederenspoorlijn is aangelegd.

Wij lopen door tot het eind (West 34th street) om daar naar de nieuwe wijk Hudson Yards te gaan. Hier gebeurt van alles en ook weer in de lucht. De laatste keer dat we in New York waren, waren de glazen ’luchtbrug’ Edge en het kunstwerk Vessel net open; een soort honingraat van spiegels waar je via buitentrappen doorheen naar boven loopt. Inmiddels is er ook volop ontwikkeling rondom de gebouwen. Zo is er een floating park in de Hudsonrivier aangelegd en zijn er een buitenbioscoop, een winkelcentrum en talloze horecazaken.

Lunchen doen wij dit keer op straat. Wandelend, tijdens een heuse Food Cart Tour in Midtown (te boeken via turnstiletours.com). New York heeft een lange geschiedenis als het om straatverkoop gaat en hoewel iedereen aan pretzels en hotdogs denkt, zijn de karren die wereldgerechten verkopen, in de meerderheid. Streetfood blijkt het best bewaarde geheim. Niet voor niets wordt jaarlijks een prestigieuze prijs uitgereikt aan de straatverkoper met de lekkerste gerechten.

Het ingenieuze kunstwerk Vessel is een nieuwe attractie.

Goddelijk

Zo kopen wij een goddelijke kati-roll bij Kwik Meal, op de hoek van 6th Avenue en 45th street.

Eigenaar Mohammed Rahman uit Bangladesh was voorheen een chef bij de bekende The Russian Tea Room. Inmiddels kookt hij de sterren van de hemel op straat, naar recept van zijn moeder. Dat hij met regelmaat de kranten haalt en de competitie met tv-chefs aangaat, is niet verwonderlijk. Voor een paar dollar lik je je vingers erbij af.

Het best bewaarde geheim van de stad: streetfood.

Dat is op meer straathoeken het geval. Als we na vier karren bij de Mexicaan Jesus Placido aankomen, kunnen we geen pap meer zeggen. Maar bij New York Birria (5th Avenue en 52th street) worden krokante birria taco’s gemaakt. Die zijn een trend en niet te versmaden. Jesus kookt met zijn broer, andere familieleden verkopen. Met lange rijen tot gevolg.

Tot slot eindigen we in Bryant Park, bij het tentje Wafels and Dinges. Dit is in handen van een Belgische immigrant die het zo goed heeft gedaan dat hij zijn straatkarren heeft verruild voor een aantal vaste kiosken. Een succesverhaal en dat is niet gek: als we een wafel met slagroom voor onze neus krijgen, kunnen we niet anders dan die tot de laatste kruimel opeten. Gelukkig dat er die avond weer een yogales in het park is.

En dan kom je op straat opeens tafeltennissers tegen.

Winkelen

New York is van oudsher een winkelparadijs, maar vanwege de dure dollar momenteel niet aantrekkelijk. Daarnaast schrokken we vooral in de wijk Soho van de leegstand. Hopelijk een kwestie van tijd: zo maakte de bij Nederlanders populaire outletstore Century 21 bij Ground Zero bekend dat het in de lente haar deuren heropent.

Zo kom je er

Dagelijks vliegen diverse maatschappijen rechtstreeks vanaf Schiphol naar New York. Wij vlogen met de KLM in de nieuwe Premium Comfort Class en zaten in een aparte cabine met speciale catering, brede stoelen, meer bagagemogelijkheden en beenruimte. Ook heel fijn: SkyPriority. Geen lange rijen op Schiphol. De prijs is het dubbele van een economy-ticket.