Recept van de dag: Thaise noedels

Kook de noedels kort; tot ze nog wel érg beetgaar zijn en spoel ze koud.

Verhit een wok met een beetje olie en fruit de knoflook erin. Voeg de boontjes, paksoi en peper toe, schud goed om en verdeel er na een minuut soja- vissaus en suiker over. Blus af met water tot er een lekker bodempje in de wok staat. Schud regelmatig om en laat in een paar minuten tot saus indampen.

Duw alle ingrediënten aan de kant, breek het ei in het midden en roer het snel door de groenten. Meng de noedels en taugé erdoor, laat nog 2 minuten bakken, druppel er limoensap over en bestrooi met de overige ingrediënten.”

Morgen nog één keer Mari Maris. Dan mogen jullie weer.

Dit pak je het aan

320 g rijstnoedels

3 tenen knoflook, fijngehakt

400 g sperziebonen, in stukjes

1 kleine paksoi, in reepjes

stukje verse peper, fijngesneden

1 à eetl sojasaus

1 à eetl vissaus (nampla)

schepje palm- of bruine suiker

1 ei

50 g taugé

2 eetl limoensap

2 bosuien, fijngesneden

5 takjes Thaise basilicum, grof gehakt

40 g geroosterde cashews

neutrale olie