Wachten op kernfusie

Een tank van bijna 80 ton wordt getransporteerd naar Cadarache, onder meer voor het koelwater dat ITER nodig heeft (2015). Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / SIPA Press

Kernfusie is de heilige graal van de energiesector. Een oneindige en schone energiebron zou elke klimaatdiscussie verder overbodig maken. Maar de ontwikkeling verloopt langzaam, de kosten lopen op en internationale onenigheid is nooit ver weg. Fusie blijft ’voor altijd over 30 jaar mogelijk’, heet het onder sceptische atoomgeleerden.