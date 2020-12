Monique des Bouvrie: ’Ik voel Jans energie nog elke dag’

Premium Gezondheid

Vroegdiagnose prostaatkanker van levensbelang

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks wordt deze diagnose zo’n 12.000 keer gesteld. Een gevaarlijke ziekte omdat patiënten in het begin meestal geen klachten ervaren. Totdat het is uitgezaaid. Vroeg opsporen is daarom van levensbelang. Voor Berrie van der Heide...