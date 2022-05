Eerste LHBTIQ+ camping van Nederland: op De Paradijsvogel mag echt iedereen zichzelf zijn

De 15-jarige Devin is ’anders’, zo omschrijft moeder Brenda Schaaper. „Mijn kind is non-binair. In het begin had ik geen idee wat dit betekende, maar Devin voelt zich een persoon, dus niet per se mannelijk of vrouwelijk. Ik wist altijd al dat mijn kind gay was, maar aan al die LGBTQ-termen moest ik wennen. Het non-binaire is de reden dat ik hem niet meer mijn zoon, maar bewust mijn kind noem. Vroeger heette hij Yens, maar hij vond deze naam niet goed bij hem passen en heeft er toen Devin van gemaakt. Dat was wennen voor ons allemaal, maar nu vinden we het een hele goede keuze.”

De ontdekkingstocht leidde tot de blog Moeder enzo, een platform waar ouders en kinderen die eenzelfde zoektocht meemaken elkaar kunnen vinden en steunen.

Brenda en Devin op de camping. Ⓒ Eigen foto

Camping voor gelijkgestemden

En nu dus tot een eigen camping: De Paradijsvogel. „De naam de Paradijsvogel komt voor uit het feit dat ik alle kinderen echte paradijsvogels vind. Ze geven kleur aan de maatschappij”, legt Schaaper uit. „Het idee voor de camping is ontstaan omdat ik het als moeder van een non-binair kind het fijn vindt om op vakantie andere LHBT-kinderen en ouders te ontmoeten. En andersom ook: voor de tieners/jongeren is het ook fijn om gelijkgestemden tegen te komen. Ze krijgen zelfvertrouwen wanneer ze ervaren dat ze goed genoeg en helemaal niet anders zijn. Ouders kunnen hun zorgen delen met andere ouders die het begrijpen en zien dat er meer kinderen zijn zoals die van hen. Een plek van (h)erkenning dus.”

De (betaalde) pop-up camping in Lelystad start vooralsnog met een lang weekend, dat van 29 juli, en een midweek, van 1 tot en met 5 augustus, om vervolgens nog een aantal weekenden en midweken in de schoolvakanties op te poppen. Voor volgend jaar staan er meer weken op de planning. Er is een speciaal veld op de al bestaande camping, maar er kunnen ook andere accomodaties worden geboekt. „Een plek waar je kan experimenteren met je genderidentiteit en gelijkgestemden kunt vinden, een plek waar je helemaal je zelf kunt en mag zijn”, omschrijft Schaaper.

Inpiratiebron

Op de pop-up camping worden activiteiten gericht op de doelgroep georganiseerd, denk aan een drag workshop, bingo bitch met drag queens, een make-up workshop waarbij kinderen/jongerenwordt geleerd hoe ze mannelijker of vrouwelijker kunnen worden en hakken & catwalk leren lopen. Dat laatste wordt gegeven door Devin zelf. „Devin heeft half lang haar, gelakte nagels en loopt vaak op hakken. Als hij op hakken loopt, is het net alsof hij op de catwalk loopt.”

Het is het begin van een mooi avontuur, zo omschrijft Schaaper de pop-up camping. „Devin is mijn grootste inspiratiebron en hij heeft mij geleerd wat het je kan opleveren als je bij jezelf blijft. Hij weigert zich aan te passen en is volledig zichzelf. Ook als dat betekent dat je moet leren leven met het feit dat je dan gepest kunt worden en dat je je moet beschermen tegen een wereld die soms best lelijk is.”

Meer informatie en het hele programma van camping De Paradijsvogel is te vinden op www.moederenzo.nl/camping.