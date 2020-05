Beuken, rammen en nog wat werk verzetten. De Nederlandse ondernemer kent zijn gelijke niet in de wereld. Nederland draait ook op die mensen die wel belasting in eigen land betalen. Die voor alles wat je maar kan bedenken worden aangeslagen.

Edwin is zo’n ondernemer. Hij is eigenlijk bakker. Maar hij bedacht dat hij zijn bijzondere brood aan de horeca kon verkopen. Dan komen de marges, de bakkerijen, de investeerders. Steeds weer iedereen op een lijn krijgen. Wat willen we? Waar staan we voor? Echt zuurdesem, het eerlijkste product.

Edwin kreeg corona. Ook dat nog. Nu rent hij zo gauw hij wat bloed heeft aangemaakt weer naar de bloedbank. Om te geven. Zijn antistoffen kunnen serum voor anderen zijn. En hij bedacht honderd oplossingen voor zijn bedrijf. Hij deed aan tientallen projecten mee. Maar het lukt niet. De verlamde maatschappij ligt murw, onbeweeglijk.

Zijn eerste broden liet Edwin ooit aan mij proeven!!! Tijdens onze Smaakparade. En nu schreeuwde hij het uit op zijn Facebook: uitkering aangevraagd. Alsof hij verloren heeft.

Je hebt niet verloren, bakkertje, echt niet. Dit is geen strijd, dit is overmacht. En mag ik vast tien van die geweldige Woeste Knoesten van je?

[email protected]