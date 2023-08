’Behalve reisleider ben ik onderweg ook vader, broer, maatschappelijk werker en beveiliger’

Mijn eerste reis organiseerde ik toen ik een jaar of dertien was. Ik wilde met een groep naar Walibi en regelde vervoer en een takenverdeling. Later nam het serieuzere vormen aan en focuste ik me een tijd lang op busreizen naar festivals en andere grote evenementen.

Ondernemen in Suriname

Daarna verschoof mijn aandacht naar Suriname. Ik was benieuwd wat ik daar op het gebied van ondernemen kon doen en begon een stagebemiddelingsbedrijf om studenten met het land en de cultuur te laten kennismaken. Ik kreeg een aanvraag van een school om een programma op maat samen te stellen en sindsdien organiseer ik studiereizen. De jongeren die meegaan zijn een jaar of twintig en de meesten zijn nooit buiten Europa geweest. Zuid-Amerika is dan best een cultuurshock. Onderweg ben ik behalve reisleider daarom ook vader, broer, maatschappelijk werker en beveiliger.

Drie stuks bagage

Reizen doe ik met drie stuks bagage: een rolkoffer, een backpack en mijn laptoptas. In de rolkoffer gaat mijn normale kleding, opgerold en in packing cubes. Die pakketjes haal ik er op de bestemming netjes uit zodat ik precies zie wat ik bij me heb.

Daarnaast zorg ik ervoor dat ik in mijn koffer wat ruimte overhoud voor lekker eten, kruiden en andere spulletjes die ik van mijn familie in Suriname meekrijg. Vaak is dat flink wat. Om er zeker van te zijn dat het niet te zwaar wordt, neem ik altijd een kofferweegschaaltje mee.

Omdat ik de jungle in ga, neem ik verder mijn backpack mee met daarin een hangmat, een zaklamp en allerlei ’noodspulletjes’ zoals muggenspray, allergiepillen en diarreeremmers. Die zijn echt niet altijd nodig, maar omdat ze midden in de jungle niet zijn te krijgen, is thuislaten geen optie.

Laarzen

Als ik in het regenseizoen wegga, pak ik ook een poncho, regenjas en regenlaarzen in. Nu ik er zo over nadenk... geen idee eigenlijk waarom ik die laarzen niet gewoon in Suriname laat. Ik gebruik ze echt nooit in Nederland, het is veel handiger om ze daar te laten. Ze nemen ook behoorlijk wat ruimte in.

Maar goed, ik weet dat ik ze volgende keer weer gewoon meesleep, haha. Ik ben erg goed in spullen meenemen die ik eigenlijk niet nodig heb. Boeken, bijvoorbeeld. Ik heb helemaal geen tijd om te lezen! Twee paar sneakers is eigenlijk ook een beetje overdreven.

Het is elke keer weer een hele onderneming. Na een georganiseerde reis ben ik zelf aan vakantie toe, haha. Maar ik kan me geen leukere baan indenken. Ik zie mezelf als een soort bruggenbouwer tussen Suriname en Nederland. We hebben een groot gedeeld verleden en kunnen een hoop van elkaar leren.”