Vliegen met kinderen: zo verloopt dat (iets) minder stressvol

Vermoeidheid en woedeaanvallen bij kinderen en een hoop frustratie bij ouders en verzorgers. Laura Hannah, een stewardess die al ruim zes jaar werkt bij vliegmaatschappij Emirates, heeft het allemaal van dichtbij gezien. Hannah vertelt aan de de Britse Metro waar ouders/ verzorgers op moeten letten als ze gaan vliegen met kleintjes. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

Vlucht boeken

Hannah adviseert mensen die reizen met kinderen om bij het boeken van een vlucht zo veel mogelijk rekening te houden met het dag- en avondritme van de kinderen.

Ga dus niet voor een late (nacht)vlucht, want de kans is groot dat de kleintjes door opwinding en lawaai in het vliegtuig geen oog dichtdoen.Niet alleen de kinderen zullen dan oververmoeid raken, maar ook ouders zullen dan niet uitgerust aan hun vakantie beginnen.

Staat er een vlucht in de vroege ochtend op de planning, probeer er dan voor te zorgen dat de kinderen de nacht ervoor zo veel mogelijk rust pakken om te voorkomen dat ze de volgende dag last krijgen van slaaptekort.

Het is ook verstandig om een bassinet (kunststof wiegje) te reserveren waar een baby lekker in kan slapen.

Op het vliegveld

Veel maatschappijen laten gezinnen als eerste instappen. Fijn, maar je kunt er ook voor kiezen om juist als laatste aan boord te gaan om de tijd dat de kleintjes in het vliegtuig doorbrengen tot een minimum te beperken.

Het kan juist erg prettig zijn om de kleintjes op de luchthaven zo veel mogelijk hun gang te laten gaan (lees: rondrennen) zodat ze lekker veel energie kwijtraken en (hopelijk) wat rustiger zijn in het vliegtuig.

Tijdens de vlucht

Neem lekker veel gezonde snacks mee. Liever te veel dan te weinig, mocht je onverhoopt vertraging hebben. Een ’hangry-meltdown’ is namelijk voor niemand fijn...

Laat vooral de oudere kinderen veel (water) drinken. Bij het opstijgen en landen kan dat helpen om de druk op de oren te verminderen.

Misschien overbodig om te zeggen, maar: neem speelgoed mee! Zo zullen de kleintjes zich niet vervelen. Volgens Hannah is het slim om felgekleurde speeltjes mee te nemen, omdat je die makkelijker terug kan vinden als je ze kwijtraakt.

Bij aankomst

De Emirates-stewardess zegt dat het slim is om als laatste het vliegtuig te verlaten, tenzij je uiteraard een aansluitende vlucht hebt.

Het is volgens Hannah goed om de tijd te nemen bij het uitstappen en je vooral niet te haasten. „Het laatste wat je wil, is de lievelingsknuffel of het favoriete speelgoed van je kind vergeten.”