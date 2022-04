Goed om te weten: hoeveel rijst kook je nou per persoon?

Rijst als hoofdschotel

Of je nou risotto, nasi goreng of Mexicaanse rijst maakt: bij deze gerechten speelt rijst de hoofdrol. In dat geval is 75 à 100 gram een goede richtlijn, afhankelijk van het gerecht en de andere ingrediënten. Alleen als je écht niet veel andere ingrediënten gebruikt, kun je het aantal gram rijst wat opschroeven.

Risotto

Risotto is door de parmezaan, witte wijn, bouillon en boter normaal gesproken vol en romig van smaak. In de meeste recepten wordt daarom niet meer dan 60 tot maximum 100 gram rijst per persoon gerekend.

Houd hierbij in het achterhoofd dat hoe machtiger de ingrediënten van je risotto zijn (zoals een combinatie van ‘nduja met burrata en pistache: heerlijk maar ook véél), hoe minder rijst je nodig hebt. Zijn de andere ingrediënten eerder fris houd dan 100 gram aan.

Rijst per persoon voor nasi goreng

Voor nasi goreng is 80 à 100 gram rijst per persoon een goede maatstaf. Waar risotto romig is, is nasi goreng van nature wat meer fluffy en licht – helemaal als je kiest voor een vega versie met (veel) groente en een kneepje limoen.

Ook hier geldt natuurlijk weer: hoe meer vettige toppings (zoals kroepoek of een eitje), hoe minder rijst je in principe nodig hebt. Of houd 100 gram voor grote eters aan, 80 aan voor kleinere.

Congee

En dan hebben we nog congee: die heerlijke troostende rijstepap met Chinese roots. Wij kiezen vaak voor 95 gram per persoon. Dat is een royale portie, maar congee is dan ook het type gerecht waarvan je véél wilt.

Rijst per persoon als bijgerecht

Serveer je rijst als bijgerecht bij een stukje vlees, vis of bijvoorbeeld in een bowl? Dan kun je 50 à 60 gram per persoon aanhouden. Ook in rijstbowls is dat een gepaste hoeveelheid.