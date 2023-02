Dit mag nooit meer weg: afgeknipte sigarenpuntjes als heerlijke traktatie

Drie voorwerpen die Toos van der Wal-Okker koestert: een koperen tabaksdoos en een houten tabakspot van haar overgrootvader én een sigarenknipper van haar vader. Vooral aan die knipper zitten mooie verhalen vast.

„Mijn vader begon in 1929 een leesbibliotheek annex sigarenmagazijn in Groningen. Het was een soort piepklein warenhuisje in een straat bij het Oosterpark, destijds een arbeiderswijk”, vertelt Toos. „Behalve het uitlenen van boeken en de verkoop van tabakswaren kon je er duizend-en-een dingen kopen. Van tandenborstels tot kantoorartikelen, vliegerpapier en snoep.”

De sigarenknipper stond op de toonbank en werd niet alleen gebruikt door klanten die een sigaartje hadden gekocht, maar ook door de schillenboer, meneer Slump. „Met zijn karretje, getrokken door een paardje, kwam hij een aantal keren per week in onze straat.”

„Hij kwam dan altijd even binnen, draaide het schroefje van het apparaatje los, haalde de afgesneden sigarenpuntjes eruit om ze vervolgens in zijn mond te stoppen om erop te kauwen. Voor hem een heerlijke traktatie die bovendien niets kostte. Ook kreeg hij van mijn ouders sigaartjes waar iets aan mankeerde en niet meer konden worden verkocht.”

„Ik ben nu 86 jaar oud, maar de herinneringen liggen nog vers in mijn geheugen. Ik hoop dat de kinderen en kleinkinderen later net zo zuinig zijn als ik op deze oude knipper.”

