Column Babette: Veel dingen lijken deze week ongepast

Eigenlijk wilde ik het op deze plek hebben over bomen en over mijn bloedende bomenhart. Over de schade die Corrie, Dudley, Eunice en Franklin hebben achtergelaten en die pijnlijk zichtbaar is als je door steden als Amsterdam loopt.

Op het plein vlak bij mijn huis bijvoorbeeld heeft die ene prachtige boom het niet alleen begeven, maar ook een deel van het plein geruïneerd.

De dag erna was het nog grappig omdat kinderen de enorme boom als glijbaan en klimboom hadden ontdekt. Maar nu is daar een groot, gapend gat, met een afgezaagde stam als herinnering aan het mooie plekje van toen. Zo zijn er nog veel meer zielige, gapende gaten in de stad waar 500 bomen het loodje hebben gelegd.

Maar hier nu te lang bij stilstaan voelt wat ongemakkelijk.

Zoals zoveel dingen ongemakkelijk of zelfs ongepast lijken deze week. Op Instagram gaan mensen ’op zwart’ omdat ze het niet oké vinden om nu foto’s van allerlei frivoliteit te plaatsen.

Als je mensen vraagt hoe het met ze gaat, dan is een schoorvoetend goed nog altijd het antwoord. Maar steeds vaker gevolgd door de opmerking dat het oorlogsnieuws naar de keel vliegt en dat het niet klopt om te genieten, of dat het daar steeds minder van komt omdat onrust en somberheid domineren. Veel mensen ervaren zelfs stress en angst, zo blijkt uit de telefoontjes die bij MIND Korrelatie binnenkomen.

Gelukkig komt er momenteel van alle kanten deskundig advies. Wat zoal helpt om alle sombere gevoelens te verlichten? Zoek afleiding, wees mild voor jezelf, probeer goed te slapen, absorbeer geen zwaar nieuws vlak voordat je naar bed gaat, beweeg veel, blijf optimistisch, heb het erover zonder dat je elkaar de put in praat en... focus je af en toe op luchtigere onderwerpen.

Dus toch de lichtere onderwerpen: ze verzetten onze gedachten en maken vrolijk(er). En veroorzaken hopelijk dat we blijven genieten. Want daar wordt niemand slechter van.

