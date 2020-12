Tvtips: dit kijken we met kerst

Zwarte kerstkomedie

Bad Santa

SBS9 25 december, 22.20 uur

De mythe van de kerstman als kindervriend wordt door Billy Bob Thornton doorgeprikt in Bad Santa uit 2003. Onderuitgezakt in zijn vlekkerige rode pak laat hij zich in warenhuizen beklimmen door hebberige kleintjes. ,,En wat wil jij hebben?" vraagt hij afwezig, terwijl het zoveelste ettertje op zijn schoot achteruitdeinst voor de alcoholwalm uit de mond van z’n roodgemutste weldoener. Juist de onbekommerd zwarte toon van deze kerstkomedie maakt ‘m zo onverwacht amusant. Iedereen krijgt een veeg uit de pan. Zelfs Santa’s trouwe elf is heilig, noch veilig.

Anti-kerstman probeert het weer

Dr. Seuss’ The Grinch

SBS6, 26 december, 21.00 uur

Jim Carrey speelde ‘m al eens, maar twee jaar geleden zag ook deze digitaal geanimeerde versie van Dr. Seuss’ anti-kerstman het licht. The Grinch werd gemaakt door Illumination, de studio achter films als Despicable me. De regisseurs ontdeden de dwarse kerstvertelling uit 1966 van scherpe randjes en maakten van hún Grinch een nogal tandeloze titelheld. Geen kind in Whoville dat nog wakker ligt van de groene kluizenaar: eng is hij niet meer, boosaardig evenmin, hooguit een beetje chagrijnig. Wel heeft hij nog steeds een gruwelijke hekel aan kerst, een feest dat hij het liefst gecanceld ziet. Weinig kans.

Ridderlijk avontuur

De brief voor de koning

NPO3, 25 december, 15.30 uur

Netflix verraste dit jaar met een miniserie op basis van hetzelfde boek, maar De brief voor de koning (1962) van schrijfster Tonke Dragt werd twaalf jaar geleden ook al eens vakkundig in het Nederlands verfilmd. Met Yannick van de Velde (Rundfunk) als schildknaap Tiuri, die nog één nacht in een kapel moet waken voor hij tot ridder zal worden geslagen. Maar dan stuurt een klop op deur alles in de war en moet hij op pad om een opdracht te vervullen die veel belangrijker én gevaarlijker is. Spannende Middeleeuwse 'roadmovie', die inspireert met een waardevolle levensles: je hoeft geen ridder te zijn om je ridderlijk te gedragen.

Zoet zwijmelen

The holiday

NET5, 25 december, 20.30 uur

Kort voor de kerst zien de Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) en de Britse Iris (Kate Winslet) hun wrakke liefdesbootjes schipbreuk lijden. In The holiday (2006) besluiten de twee van huis te ruilen. Amanda zal de kerstdagen doorbrengen in de eeuwenoude cottage van Iris, ergens op het Engelse platteland. Iris neemt tijdelijk haar intrek in Amanda’s woning, een luxueuze villa mét zwembad in het zonnige Los Angeles. Voor beide geldt: nieuwe ronde, nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Waarbij Jude Law het gebroken hart van Cameron Diaz mag lijmen, terwijl Jack Black zich in de film over Kate Winslet ontfermt. Suikerzoet zwijmelen dus.

Fijne feelgood film

All you need is love

RTL4, 25 december, 20.00 uur

De jaarlijkse kerstshow van All you need is love vormt het begin- én eindpunt van deze Nederlandse speelfilm met dezelfde titel: een mozaïekvertelling waarin uiteenlopende personages uit het hele land worstelen met de liefde. Van Frank Lammers als dirigent van een Limburgs amateur-orkest tot zijn dochter, van twee ras-Rotterdamse vriendinnen tot de Tukkerse Gerco (Waldemar Toorenstra), die twintig jaar eerder publiekelijk werd afgewezen door de vrouw van zijn dromen (Anniek Pheifer). Zelfs Fedja van Huêt blijkt emotioneel de weg kwijt in zijn op Robert ten Brink geïnspireerde rol. Plezierige feelgood-film

Kleurrijk en wervelend

The greatest showman

NET5, 24 dec, 20.30 uur

Maar weinig Hollywoodsterren kunnen zingen en swingen als Hugh Jackman. De Australische acteur is dan ook het onbetwiste middelpunt van

The greatest showman, een titel die zowel op zijn personage als op hemzelf lijkt te slaan. De filmmusical gaat over circusdirecteur P.T. Barnum, een arme schoenmakerszoon die brood zag in vermaak en er zijn fortuin mee wist te maken.

Hoogte- en dieptepunten uit zijn leven worden echter slechts als piketpaaltjes gebruikt voor een kleurrijke en wervelende show. Justin Paul en Benji Pasek (La La Land) tekenden daarbij voor de moderne 'poppy' musicalnummers