Op de fiets naar Zeeland: puur genieten ondanks stevige wind

Dochter en aanhang zijn in Zeeland aan het kamperen. „Zullen we een paar dagjes langsgaan?” oppert mijn vrouw. „Lekker op de fiets!”

Met behulp van de fietsknooppuntenplanner van de ANWB zetten we een route uit, waarna we de overnachtingen in B&B’s vastleggen. Want je kunt spontaan wat bedenken, het is toch fijn als je de zekerheid hebt dat je ’s avonds een dak boven je hoofd hebt.

De planning is per dag ongeveer 75 kilometer te fietsen; heen door het Groene Hart en terug langs de Noordzeekust. Omdat ons doel Oostkapelle zo’n 225 kilometer verder ligt, zullen we zo’n zes dagen in het zadel zitten. Nou zijn de fietspaden in ons land geweldig, maar met het weer weet je het natuurlijk nooit. Het miezert dan ook wanneer we op een winderige zondagmorgen richting zuiden vertrekken.

Na zo’n 25 kilometer bereiken we Amsterdam, helaas niet te vermijden op onze route. De hoofdstad heet een fietsstad te zijn, maar er fietsknooppunten volgen is een ramp.

Gelukkig is er dan nog altijd Google Maps, maar met een telefoon in je hand door Amsterdam fietsen is nog gevaarlijker dan normaal. Gelukkig kennen we de stad een beetje en kunnen we, na wat omrijden, opgelucht uithijgen bij een broodje bij de Bosbaan in Amstelveen. Daar laden we meteen de accu van de elektrische fiets van mijn vrouw bij.

Even uitrusten met uitzicht op het Grevelingenmeer. Ⓒ Joop Duijs

Buiten is het nog steeds windkracht 4 à 5, komend uit het zuidwesten. Dat zal de komende dagen helaas zo blijven. Drie dagen straf wind tegen en omdat we af en toe ook onder bomen en bushokjes voor pittige plensbuien moeten schuilen, wordt ons humeur behoorlijk op de proef gesteld.

Wanneer we echter tegen de avond Bodegraven binnenfietsen en even later de fraaie B&B betreden waar een lekker wijntje en kopje koffie klaarstaan, is alles snel vergeten. Leuke plaats, Bodegraven, dat behalve een fijn horecaplein ook een kaasmonument en -museum heeft.

De volgende dag is Brielle het doel. We fietsen door vlakke polders, natuurgebieden, verstilde dorpen en langs de groene grenzen van Rotterdam. Heerlijk, alleen passeren we geen enkele mogelijkheid om even een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen.

Pas in Schiedam, zo’n veertig kilometer verderop, passeren we zo’n uit Amerika overgewaaid ’vreetplein’ met kip- en hamburgertenten. Omdat zowel onze ’tank’ als de fietsaccu door de stevige tegenwind aardig leeg is geraakt, rest ons niets anders dan toch een burger te nemen. Laten nou net dáár de hemelsluizen zich openen!

Via de pont van Maassluis steken we over naar het voormalige eiland Rozenburg waar we in het eeuwenoude Brielle onze volgende B&B opzoeken. De derde dag weer snel in het zadel, want er wachten ons drie pittige oversteken: de Haringvlietdam, Brouwersdam en Oosterscheldekering met het werkeiland Neeltje Jans.

Kitesurfers scheren over zee bij de Brouwersdam. Ⓒ Joop Duijs

Vol in de wind dus, maar wat is het fantastisch om over dit prachtige stuk Hollands glorie te mogen fietsen. Vooral over de Brouwersdam, met het rode fietspad boven op de dijk, met naast je kitesurfers die over het blauwe water van de Noordzee scheren en aan de andere kant de windsurfers op het Grevelingenmeer. Een fantastische belevenis.

De Oosterscheldekering is lang en winderig. Velen zullen zich de iconische beelden nog herinneren van de finish van de tweede etappe van Tour de France in 2015 die door de Duitser André Greipel werd gewonnen.

Nu trappen wij diep gebogen over ons stuur naar de overkant en voelen ons meer deelnemers aan het kampioenschap Tegenwindfietsen dat hier jaarlijks wordt gehouden. Nadat we nog een aantal kilometers aan de overkant hebben gefietst, vergeten we alle vermoeidheid wanneer we de armpjes van onze kleindochters om de bezwete nek voelen.

Praatje

Als we na een paar heerlijke dagen weer terugfietsen, is de eerste dag vrijwel gelijk aan de laatste. Alleen fietsen we op Noord-Beveland nu een stuk langs de Oosterschelde in plaats van ’binnendoor’ langs Burgh-Haamstede.

Na opnieuw een overnachting in Brielle fietsen we via Maassluis en langs de altijd spannende Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland, waar we op het heerlijk brede strand koffie drinken en gezellig kletsen met een moeder en dochter die zo gauw het mooi weer is, hier een terrasje pikken. Ook dat is zo leuk van in je eigen land op vakantie gaan: je maakt zo een praatje.

Vanaf Hoek van Holland is het echt genieten, vooral omdat de wind nog steeds stevig vanuit het zuidwesten waait en ons als het ware over een prachtig duinfietspad naar Noordwijk blaast. We passeren Kijkduin waar je prima kunt lunchen en Scheveningen waar het erg leuk, maar ook erg druk is. We fietsen via Katwijk richting Noordwijk, waar we overnachten.

Nergens mooiere fietspaden dan in Nederland. Ⓒ Joop Duijs

De laatste dag gaan we via Haarlem en het mooie recreatiegebied Spaarnwoude waar de vliegtuigen laag overvliegen. Als de passagiers nog steeds bij de bagageband op hun koffers staan te wachten, trappen wij in de frisse buitenlucht de laatste kilometers terug naar huis.

Fietsen in Nederland is puur genieten, maar dan moet het weer wel meezitten...

Leuke veerdienst

Een leuke route om vanaf de Zuid-Hollandse eilanden naar het vasteland te komen, is de veerdienst tussen Futureland op de Tweede Maasvlakte en de Berghaven in Hoek van Holland.

Het veer vaart ’s zomers tussen 1 april en 1 oktober zeven dagen per week en vertrekt elke twee uur. Een enkele reis duurt een uur en kost €6,80; een retour duurt twee uur en kost €11,50.

Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting, fietsen mogen gratis mee.

Onderweg kun je niet alleen van de bedrijvigheid in de Rotterdamse haven genieten, maar ook van zonnebadende zeehondjes.