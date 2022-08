Mariëtte at in Thailand gefrituurde maden: ’De vulling was smeuïg’

Mooiste herinnering

„Naar de Azoren met mijn zoon. Het was 2013 en toeristen begonnen de archipel net te ontdekken. We bezochten São Miguel, Santa Maria en Terceira. De vulkanische eilanden overweldigden ons met hun groene aanblik, blauwe hortensia's en de kratermeren.”

Ervaring

„De zesdaagse treinreis met de Transmongolië Express van Moskou naar Beijing, gevolgd door drie maanden backpacken door heel China, tot Hongkong en Macau. Zoveel mensen ontmoet, van alle nationaliteiten. Iedereen is in voor een praatje, want veel vertier is er verder niet aan boord.”

Drama

„In de Zuid-Chinese stad Guilin kreeg ik zulke hevige krampen dat ik alleen nog maar kon strompelen. In het ziekenhuis sprak de specialist alleen Chinees, maar maakte met een woordenboek duidelijk dat het nierstenen waren. Samen met andere vrouwen moest ik boven een gemeenschappelijke plas- en poepgeul urine opvangen. Uiteindelijk kreeg ik een zuur drankje mee dat een wondermiddel bleek. Binnen een dag fietste ik weer tussen de rijstvelden.”

Fijn vliegveld

„Wenen! Met de City Airport Train (CAT) zit je binnen 20 minuten in het centrum. Daar bezoek je de beroemde Stephansdom, het Hundertwasserhaus en eet je Sachertorte.”

Gadget

„Mijn dagrugzak. Ideaal voor lange weekeinden weg, wat de bestemming ook is. Geen gedoe met inchecken als je vliegt en als je in bijvoorbeeld Midden-Amerika met de bus reist, heb je geen zorgen over je bagage in het busruim. Die raakt nogal eens weg in sommige landen.”

Altijd mee

„De rozenkrans van mijn overleden vader. Het was zijn droom om naar Bali te gaan omdat de monnikenorde waarmee hij als lekenbroeder ooit was verbonden, daar vertegenwoordiging had. Maar daar is niets van gekomen. Met die rozenkrans is hij toch nog een beetje op reis én altijd bij me.”

Voedsel

„Gefrituurde maden op de markt in Krabi, Thailand. Veel smaak zit er niet aan. Je proeft meer de gefrituurde korst, maar de vulling was smeuïg.”

Droom

„Japan, voor het volbrengen van de pelgrimstocht Shikoku langs 88 tempels. Religieus erfgoed en pelgrimages fascineren me, wereldwijd. Het feit dat je in het voetspoor loopt van pelgrims die dat al eeuwen voor jou deden, stemt tot nederigheid. Het liefst in het voorjaar, de tijd van de kersenbloesem.”

