In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Seks heeft mij nooit geboeid en ik heb een lieve vrouw gevonden die daar precies zo over denkt. Wij zijn happy, maar we hingen het nooit aan de grote klok. Nu ons geheim in familiekring is uitgelekt, worden wij toch anders bekeken.